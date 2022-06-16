Petrol
119.57
0.89%
Euro
18.047
0.15%
Dolar
17.2864
0.28%
Altın
1.016
0.13%
Borsa
2531
0.00%
Bitcoin
380.414
2.47%
BTXN Coin
9.02
-0.77%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Jandarmanın arama kurtarma köpeği 'Bulut' emekliye ayrıldı

    Jandarma bünyesinde eğitilip, 18 kayıp kişinin bulunmasına yardımcı olan golden cinsi arama kurtarma köpeği "Bulut", 10 yaşına girince emekli oldu.
    • 16.06.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 09:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jandarmanın arama kurtarma köpeği 'Bulut' emekliye ayrıldı

    Jandarma Genel Komutanlığında 9 yıl boyunca görev yapan arama kurtarma köpeği olarak eğitilen golden cinsi "Bulut" 10 yaşında emekli oldu.

    Bulut, özellikle kayıp vatandaşların aranması çalışmalarına ve Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile çeşitli görevlere katıldı.

    18 kişinin bulunmasına destek oldu

    Köpeğe bakan Jandarma Uzman Çavuş Latif Gülat ile Bolu'daki görev yerinin ardından 2020'de kente gelen "Bulut", il genelindeki kayıp şahıs operasyonlarının neredeyse tamamına katılarak 18 kayıp kişinin bulunmasında jandarma ekiplerine destek oldu.

    Kentte Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere de katılan "Bulut", son kez diğer eğitimli köpeklerle gösteri yaptı.

    Gösterilerde köpeklerin spor parkurlarındaki çemberden atlaması ile bomba arama köpeği "Tatlı", mayın arama köpekleri "Dize", "Fiske" ve "Ezen"in gösterileri beğeni topladı.

    Jandarmanın arama kurtarma köpeği 'Bulut' emekliye ayrıldı ViDEO

    Jandarmanın arama kurtarma köpeği Bulut emekliye ayrıldı #1

    Madalya verildi

    Gösterilerin ardından "Bulut"un madalyası ve hediyesi patlayıcı madde imha uzmanları tarafından kullanılan bomba imha robotu tarafından tören alanına getirildi.

    İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Refik Yılmaz, arama kurtarma köpeği "Bulut"a madalyasını takarak hediyesini verdi.Tören sonrası çocukların alkışlarıyla kesilen yaş pasta, "Bulut"a ikram edildi.

    Yaşamını jandarma bünyesinde sürdürecek

    10 yaşına girdiği için emekli edilen "Bulut", yaşamının geri kalan kısmını görev yaptığı İl Jandarma Komutanlığında sürdürecek.

    Jandarmanın arama kurtarma köpeği Bulut emekliye ayrıldı #2

    Jandarmanın arama kurtarma köpeği Bulut emekliye ayrıldı #3

    Jandarmanın arama kurtarma köpeği Bulut emekliye ayrıldı #4


    İlginizi Çekebilir

    ABD’den Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı
    Dünya

    ABD’den Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık yeni silah yardımı

    Dünyanın en zengin insanı bu koini rokete benzetti
    ApeCoin

    Dünyanın en zengin insanı bu koini rokete benzetti

    Toyota Türkiye, üretime ara veriyor
    Otomobil

    Toyota Türkiye, üretime ara veriyor

    Görüş Bildir