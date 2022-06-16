Jandarma bünyesinde eğitilip, 18 kayıp kişinin bulunmasına yardımcı olan golden cinsi arama kurtarma köpeği "Bulut", 10 yaşına girince emekli oldu.

Jandarma Genel Komutanlığında 9 yıl boyunca görev yapan arama kurtarma köpeği olarak eğitilen golden cinsi "Bulut" 10 yaşında emekli oldu.

Bulut, özellikle kayıp vatandaşların aranması çalışmalarına ve Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile çeşitli görevlere katıldı.

18 kişinin bulunmasına destek oldu

Köpeğe bakan Jandarma Uzman Çavuş Latif Gülat ile Bolu'daki görev yerinin ardından 2020'de kente gelen "Bulut", il genelindeki kayıp şahıs operasyonlarının neredeyse tamamına katılarak 18 kayıp kişinin bulunmasında jandarma ekiplerine destek oldu.

Kentte Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere de katılan "Bulut", son kez diğer eğitimli köpeklerle gösteri yaptı.

Gösterilerde köpeklerin spor parkurlarındaki çemberden atlaması ile bomba arama köpeği "Tatlı", mayın arama köpekleri "Dize", "Fiske" ve "Ezen"in gösterileri beğeni topladı.

Jandarmanın arama kurtarma köpeği 'Bulut' emekliye ayrıldı ViDEO

Madalya verildi

Gösterilerin ardından "Bulut"un madalyası ve hediyesi patlayıcı madde imha uzmanları tarafından kullanılan bomba imha robotu tarafından tören alanına getirildi.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Refik Yılmaz, arama kurtarma köpeği "Bulut"a madalyasını takarak hediyesini verdi.Tören sonrası çocukların alkışlarıyla kesilen yaş pasta, "Bulut"a ikram edildi.

Yaşamını jandarma bünyesinde sürdürecek

10 yaşına girdiği için emekli edilen "Bulut", yaşamının geri kalan kısmını görev yaptığı İl Jandarma Komutanlığında sürdürecek.