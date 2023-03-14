Japon usulü pancake yapın! Kahvaltılarınıza lezzet katacak pofuduk pancake (pankek) tarifi ve malzemeleri Sabah kahvaltılarınıza lezzet katacak pofuduk pancake, farklı şekillerde yapılabiliyor. Genellikle yassı olarak bilinen pancake'i Japon usulü ve pofuduk bir şekilde yapabilirsiniz. İşte en pratik pancake (pankek) tarifi ve malzemeleri...

Pek çok kişi sabah kahvaltısına lezzet katacak olan tarifleri sorguluyor. Sabah, öğlen ya da akşam fark etmeksizin tüketilebilecek Japon pancake tarifi pofuduk görünümüyle sofralarınıza lezzet katacak. İşte hazırlanışı da oldukça kolay olan pankek tarifi...

Japon usulü pancake malzemeleri

1 su bardağı ılık süt

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı şeker

2 adet yumurta

1,5 - 2 su bardağı un

5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Japon usulü pancake tarifi!

Öncelikle bir kabın içine yumurtanın beyazlarını, bir başka kaba ise sarılarını ayırın. Sonrasında sarılarının üzerine süt, eritilmiş tereyağı ve toz şekeri ekleyin ve bunu iyice karıştırın.

Beyazlarını iki katına çıkana dek güzelce çırpmalısınız. Yumurta sarılarının bulunduğu kabın içerisine un ve kabartma tozunu eleyin, ekledikten sonra çırpın. Sonrasında yumurta beyazlarını karışıma azar azar ekleyin ve spatulanın desteğiyle alttan üste söndürmemeye özen gösterin ve yedirmeye devam edin.

Yağlanmış olan bir tavaya pankek harcını dilediğiniz kalınlıkta ve boyutlarda yaymalısınız. Ardından ocağı açın ve kısık ateşte, tavanızın kapağı kapalı bir şekilde pişirmeye devam edin.

Üzerinde minik kabarcıklar bulunduğunda ve bir tarafı piştiğinde çevirmelisiniz. Sonrasında diğer tarafını da pişirin. İki kısmı da kızarmış olduğunda pankekinizi ocaktan alabilirsiniz.

Japon usulü pancake'iniz hazır! Afiyet olsun...