Japonların minyatür ağaç sanatı: Bonsai nedir ve nasıl yetiştirilir?

Büyük ağaçların evinizde yaşamasına imkan veren Japonya'nın geleneksel minyatür ağaç yetiştirme sanatı bonsainin temelleri bin yıl öncesine dayanır. Peki bonsai nedir ve nasıl yetiştirilir?

Bonsai dünyaya Japonlar tarafından tanıtılmış olan bahçıvanlığı, heykeltraşlığı, ressamlığı ve felsefeyi kusursuz bir denge içinde bir araya getiren bir sanattır.

“Bon”, “kap” ya da “saksı”, “sai” ise “bitki” ya da “bitki yetiştirme” anlamını taşı­yor. Dolayısıyla bu iki söz­cüğün birleş­mesinden oluşan “bonsai” kelimesini Türkçe’ye “saksı içinde bitki yetiştirmek” diye çev­irebiliriz.

Ormanlarda, parklarda etrafımızda gördüğümüz o heybetli ağaçları minicik bir saksının içinde görmek son zamanlarda oldukça popüler.

Bir ağacın kendi yaşam alanından alınıp, tıpkı bir evcil hayvan gibi insanların yaşadığı mekanlara taşınması ilk olarak Çin de uygulanmıştır. Daha sonra budist rahipler 6. yüzyılda bu yöntemi dinleriyle birlikte Japonya‘ya taşır.

Birçok kültürde kökleri olan Bonsai, sanat şekline Japon Bonsai sanatçıları sayesinde ulaştı.

Bonsai yetiştirmek oldukça dikkat ve özen isteyen bir uğraştır. Bu zorlu uğraşın karşılığında zihin sükunete kavuşur, iç huzura ulaşılır ve ruh tazelenir. Peki evde bonsai nasıl yetiştirilir? İşte bonsai bakımına dair püf noktalar..

BONSAİ BAKIMI NASIL YAPILIR?