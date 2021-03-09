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- Japonların minyatür ağaç sanatı: Bonsai nedir ve nasıl yetiştirilir?
Japonların minyatür ağaç sanatı: Bonsai nedir ve nasıl yetiştirilir?
- Haber Merkezi
- 09.03.2021 - 13:29
Bonsai dünyaya Japonlar tarafından tanıtılmış olan bahçıvanlığı, heykeltraşlığı, ressamlığı ve felsefeyi kusursuz bir denge içinde bir araya getiren bir sanattır.
“Bon”, “kap” ya da “saksı”, “sai” ise “bitki” ya da “bitki yetiştirme” anlamını taşıyor. Dolayısıyla bu iki sözcüğün birleşmesinden oluşan “bonsai” kelimesini Türkçe’ye “saksı içinde bitki yetiştirmek” diye çevirebiliriz.
Ormanlarda, parklarda etrafımızda gördüğümüz o heybetli ağaçları minicik bir saksının içinde görmek son zamanlarda oldukça popüler.
Bir ağacın kendi yaşam alanından alınıp, tıpkı bir evcil hayvan gibi insanların yaşadığı mekanlara taşınması ilk olarak Çin de uygulanmıştır. Daha sonra budist rahipler 6. yüzyılda bu yöntemi dinleriyle birlikte Japonya‘ya taşır.
Birçok kültürde kökleri olan Bonsai, sanat şekline Japon Bonsai sanatçıları sayesinde ulaştı.
Bonsai yetiştirmek oldukça dikkat ve özen isteyen bir uğraştır. Bu zorlu uğraşın karşılığında zihin sükunete kavuşur, iç huzura ulaşılır ve ruh tazelenir. Peki evde bonsai nasıl yetiştirilir? İşte bonsai bakımına dair püf noktalar..
BONSAİ BAKIMI NASIL YAPILIR?
- Bonsai, gelişmesi durdurulmuş değil, sadece küçük kalması için kontrol altında tutulan sağlıklı ve normal bir ağaçtır.
- Bonsai sanatı, bitkileri zorlayarak bitkiye belli başlı formlarının verilmesi, budama ve bitki besleme tekniğidir. Bitkiler sıkı bir eğitimden geçirilir. Dalları telleme tekniğiyle tellenerek yönlendirilir.
- Budama tekniğiyle gereksiz dalları temizlenir ve aşırı besin vermeyerek bitki bodurlaştırılır.
- Kök budaması ağacın büyüme sürecini sağlamak açısından çok önemli; ağacın yaşına ve türüne bağlı olarak her yıl ya da her iki-üç yılda bir yapılması gereken bir işlemdir.
- Genel olarak ağaçta dengeli bir şekilde dağılmış küçük yapraklar elde etmek için, bitkinin uzun aralıklarla sulanması ve gereksinimine göre bol ışık sağlanması gerekiyor.
- Sulaması oda sıcaklığında dinlendirilmiş suyla yapılmalıdır. Toprak eşit şekilde ıslanmalıdır. Toprak nemi kontrol edilerek yapılmalıdır.
- Yaz aylarında her gün sulayabilirsiniz. Kış aylarında ise 3 günde bir sulamakta fayda var. Ek olarak yapraklarını da ara ara duşlama yöntemi ile sulamalısınız.
- Bonsai bitkisi köklerinden çıkan yeni dalların ayrılıp yeniden dikilmesiyle çoğaltılmaktadır.
- Güneş ışığını ise yalnızca sabah ve öğle saatlerinde görmesi daha bitkinin sağlığı için daha yararlı olacak. Bakımı konusundaki en ideal ortam ise eğer evde yetiştiriyorsanız mutfaklar oluyor. Diğer odalara kıyasla daha nemli olmasıyla mutfak, bonsai bakımı için eşsiz bir yer.