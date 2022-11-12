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- Japonya'da baklavaya yoğun ilgi
Japonya'da baklavaya yoğun ilgi
- 12.11.2022 - 13:06
Eşsiz tadıyla birçok tescil tartışmasına sebep olan baklava Japonya'da görücüye çıktı.
Japonya'nın Ginza kentinde ustaların baklava yapım aşaması yoğun ilgi oluşturdu.
Bir alışveriş merkezinde görücüye çıkan türk tatlısı, Japonların gözde oldu.
Baklavanın her aşaması merak uyandırdı
Türkiye'den gelen ustaların hamur açımından şerbet dökümüne kadar tüm baklava yapım sürecini anlattığı gösteri, Japonlardan yoğun ilgi gördü.
Türk tatlısı baklava Japonya’nın en lüks semtinde görücüye çıktı VİDEO
Hem o anları kaydetiler hem incelediler
Bazı Japonlar baklava yapım sürecini telefonlarıyla çektikleri görüntülerle ölümsüzleştirirken, kimileri ise baklava hamurunun inceliği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
"Baklava yapılışını gördüm ve çok etkilendim"
İHA'nın haberine göre, baklavayı çok sevdiğini belirten Reiko Sakai, uzun yıllardır baklavanın Tokyo'ya gelmesini beklediğini ifade etti. "Bugün baklava yapılışını gördüm ve çok etkilendim" diyen Sakai, "Bugün burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.