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    Japonya'da baklavaya yoğun ilgi

    Türk tatlısı baklava, Japonya'nın en lüks semti Ginza'da görücüye çıktı. Ustaların baklava yapımını Japonlara adım adım gösterdiği şov ise yoğun ilgi gördü.
    • 12.11.2022 - 13:06
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    Japonya'da baklavaya yoğun ilgi

    Eşsiz tadıyla birçok tescil tartışmasına sebep olan baklava Japonya'da görücüye çıktı.

    Japonya'nın Ginza kentinde ustaların baklava yapım aşaması yoğun ilgi oluşturdu.

    Bir alışveriş merkezinde görücüye çıkan türk tatlısı, Japonların gözde oldu.

    Baklavanın her aşaması merak uyandırdı

    Türkiye'den gelen ustaların hamur açımından şerbet dökümüne kadar tüm baklava yapım sürecini anlattığı gösteri, Japonlardan yoğun ilgi gördü.

    Türk tatlısı baklava Japonya’nın en lüks semtinde görücüye çıktı VİDEO

    Hem o anları kaydetiler hem incelediler

    Bazı Japonlar baklava yapım sürecini telefonlarıyla çektikleri görüntülerle ölümsüzleştirirken, kimileri ise baklava hamurunun inceliği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

    "Baklava yapılışını gördüm ve çok etkilendim"

    İHA'nın haberine göre, baklavayı çok sevdiğini belirten Reiko Sakai, uzun yıllardır baklavanın Tokyo'ya gelmesini beklediğini ifade etti. "Bugün baklava yapılışını gördüm ve çok etkilendim" diyen Sakai, "Bugün burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

    Japonya da baklavaya yoğun ilgi #1


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