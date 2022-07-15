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    Japonya'daki özel üretim üzümlerin salkımı 10 bin 800 dolar

    Yüksek kaliteye sahip olan Ruby Roman cinsi üzümlerin 27 üzüm tanesinden oluşan salkım açık arttırma yoluyla yaklaşık 10 bin 800 dolara satıldı.
    • 15.07.2022 - 15:15
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 15:48
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    Japonya'daki özel üretim üzümlerin salkımı 10 bin 800 dolar

    Japonya'da özel olarak yetiştirilen Ruby Roman cinsi üzümlerin fiyatı dudak uçuklatıyor ev üzümler açık arttırma yolu ile satılıyor.

    Yüksek kaliteli kırmızı üzüm cinsi Ruby Roman için sezonun ilk açık artırması, üzümlerin yetiştirildiği Ishikawa eyaletinde gerçekleştirildi.

    Açık arttırmada üzümler sahibini buldu

    Her bir tanesi pinpon topu büyüklüğünde olan, lezzetiyle meşhur üzümlere sahip olabilmek için müşteriler, kıyasıya mücadele etti.

    Çekilmeli mücadeleyi, kaplıca otelleri işleten bir şirket kazandı.

    27 üzüm 1,5 milyon yene satıldı

    800 gram ağırlığındaki 27 üzüm tanesinden oluşan salkıma 1,5 milyon yen (yaklaşık 10 bin 800 dolar) ödeyen firma, üzümleri misafirlerine sunacağını açıkladı.

    Japonya daki özel üretim üzümlerin salkımı 10 bin 800 dolar #1

    Üzümler yüksek kriterleri bulunuyor

    Ishikawa eyaleti öncülüğünde ilk olarak 2008'de piyasaya sürülen Ruby Roman cinsi üzümler, yüksek şeker içeriği ve aşırı sulu olması nedeniyle üst kalite kategorisinde değerlendiriliyor.

    İHA'nın haberien göre; sadece yüksek kriterleri karşıladığı taktirde satışa sunulabilen üzümlerin her birinin en az 3.1 santimetre çapında ve yüzde 18 veya daha fazla şeker oranına sahip olması gerekiyor.

    Japonya daki özel üretim üzümlerin salkımı 10 bin 800 dolar #2

    Japonya daki özel üretim üzümlerin salkımı 10 bin 800 dolar #3

    Japonya daki özel üretim üzümlerin salkımı 10 bin 800 dolar #4


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