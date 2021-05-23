Japonyalı Hisano Doğan'ın Türkiye aşkı

Japonları kurtarma operasyonundan etkilenen Japonyalı Hisano Doğan, Müslüman olup Türk vatandaşı ile evlenerek Türkiye'de yaşamaya karar verdi.

1985 İran - Irak savaşı sırasında bombalanan Tahran'da 215 Japon yolcu mahsur kalmıştı.

Dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın verdiği talimatla 2 Türk Hava Yolları uçağı Tahran'a gönderilerek, mahsur kalan Japonlar Türkiye'ye getirilmişti.

GÖNLÜNÜ BİR TÜRK GENCİNE KAPTIRDI

İki ülke arasındaki ilişkilerin en üst seviyeye ulaşmasını sağlayan olayı yıllar sonra bir televizyon kanalında izleyen Hisano Kaneko (47), yaşanan olaydan etkilendi.

Japonya'nın Yokohama şehrinde yaşayan Kaneko, 2004 yıllında İstanbul'u gezmeye karar verdi. İstanbul'da tatil yaptıktan sonra ülkesine gözü yaşlı olarak dönen Kaneko, Türkçe öğrenmeye karar verdi.

Türkiye'ye olan hayranlığı nedeni ile Japonya'da Türkçe dersi alan Kaneko, 1 yıl sonra Türkçesi'ni geliştirmek için tekrar İstanbul'a döndü. Kaldığı mahallede gönlünü Türk genci Murat Doğan'a kaptırdı. Japon gelin Tokat'ta 2006 yılında evlendi.

EVLENDİKTEN SONRA MÜSLÜMAN OLDU

Eşinin soyadını alan Hisano Doğan'ın 2007 yılında kızı Ece Japonya'da, oğlu Kadir'i ise 2009 yılında Tokat'ta doğdu.

Türk vatandaşı ile evlendikten sonra Müslüman olan Doğan, oğlunu 6-7 yaşlarında iken sünnet ettirdi. Japonya ile Türkiye arasında mekik dokuyan çiftten Hisano Doğan, çocuklarını Tokat'ta yetiştirmeye karar verdi.

Murat Doğan ise dönerci dükkanını çalıştırmak için Japonya'da kaldı. Yaklaşık 3 yıldır çocukları ile Tokat'ta yaşanan Hisano Doğan, eşinin bu sene kesin dönüş yapmasını bekliyor.

İSTİKLAL MARŞINI PİYANODA ÇALIYOR

Tokat'ta kaldığı sürede yörenin kültürüne adapte olan Japon gelin günün büyük bir kısmını evinde geçiriyor. İnternet üzerinden ülkesine kıyafet satışı yapan Doğan, boş zamanlarında piyano başında geçiriyor.

İstiklal Marşını piyanoda çalarak Türkiye'ye duyduğu hayranlığı gözler önüne seren Japon gelin, sempatisi ile Tokatlıların sevgisini kazandı. Yazma ustası Hülya Üner'i atölyesinde ziyaret eden Doğan'a, Tokat yöresi kıyafetleri giydirildi. Tahta baskı yapan Doğan, hünerlerini sergiledi.

TÜRKİYE'DE İNSAN SEVGİSİ ÇOK

Türkiye'de insanlık, komşuluktan etkilendiğini belirten Doğan, “Türkiye'de insan sevgisi çok var. Ailesi değilse bile komşularına, arkadaşına yada tanımadığın yardım ediyor. Bunu Türkiye'de yaşadığımda gördüm. Japonya da komşuluk yok, birbirimize ‘merhaba' demiyoruz. Bir ihtiyacın var mı?' Diye soran da yok. İnsanların birbirine 'yardım et' diyemediği bir ülke. Türkiye'de 15 yıl önce otobüse bindim. Koltukta oturan birisi kalktı bana yer verdi. Ben şaşırdım, bu Japonya'da yok” dedi.

EŞİ JAPONYA'DA KENDİSİ TÜRKİYE'DE

Eşinin 3 yıldır Japonya'da olduğunu duyanların şaşırdığını belirten Doğan, “Türk baba Japonya'da, Japon anne Türkiye'de. Neden böyle çok soran var, şaşırıyorlar. Ama kaderimde Türkiye varmış. Eşimden 3 yıldır ayrı yaşıyoruz. Geçen sene izinli geldi, yılda iki kez izinli geliyor. Japonya'da kendi dükkanı olduğu için uzun zamanlı kapatamıyor. Ama yakınlarda dükkanı kapatıp Türkiye'ye gelecek” diye konuştu.

Japon gelinin çocukları da Türkiye'de yaşamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.