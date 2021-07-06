Jeff Bezos'u milyarder yapan taktik: İki pizza kuralı

Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos, 27 yıldır oturduğu CEO koltuğunu bıraktı. Verimli çalışması ve servetiyle herkesin merak ettiği Jeff Bezos'un sırrı ise; İki pizza kuralı...

Amazon kurucusu Jeff Bezos; şirketini küçük bir çevrimiçi kitapçıdan, onu dünyanın en zengin insanı yapacak dev bir kuruluşa çevirerek 201.8 milyar dolarlık servete sahip oldu.

Başarısının arkasında sır ise milyonlarca insan tarafından sıklıkla merak ediliyor.

Dünyanın en büyük şirketinin başında olmak pek çok sorumluluğu ve yapacak işi beraberinde getiriyor.

Başarılı ve aktif bir yönetim için süreci verimli yönetebilmek son derece önemli. Her şirketin gidişatını öğrenmek, çalışanların fikirlerini almak, yeni projeler geliştirmek ve başarı sağlamak adına toplantı yapmak, sürecin en önemli kısımlarından.

Ünlü girişimci ve iş adamı Jeff Bezos’un en büyük sırrının ise verimli toplantı yapmak ve toplantıları kontrol etmek olduğu söyleniyor.

"TOPLANTILAR ZAMAN KAYBIDIR"

Uzmanlar aslında iş toplantılarının zaman kaybı olduğunu düşünüyorlar. Kurumsal hayatın vazgeçilmez aktivitelerinden birisi olan toplantılar, verimli geçirilmediği takdirde çalışma saatlerini çalan bir süreçtir.

Verimsiz toplantılarda gereksiz notlar tutulur kahve ile çaylar tüketilir ve en sonunda çok da önemli olmayan kararlar alınır. Ancak bu süreç birkaç saatin kaybı demektir.

Toplantı sırasında boşa geçirilen bir dakikada bile işinizi ve kendinizi geliştirmek için kararlar alabilirsiniz.

Verimli toplantılar için başarılı girişimci Jeff Bezos’un 2 Pizza Kuralı dikkat çekiyor.

JEFF BEZOS'UN İKİ PİZZA KURALI

Amazon Ceo’su Jeff Bezos da bu problemin farkında olanlardan. Vaktini gereksiz toplantılarda harcamaktan sıkılan Bezos, Amazon’da işleri yürütmek için yeni bir yöntemle çıkagelmiş.

Gereksiz olan toplantıların iptal edilmesi taraftarı olan Bezos, bir toplantı “kesinlikle” yapılmalıysa da, bunu belli kurallar çerçevesinde yapmaya kararlı gözüküyor.

Toplantıda geçen sürenin hem kullanışlı olması, hem de üretken harcanması gerektiğini savunan Bezos, bu amaca ulaşmak için bir kural geliştirmiş. Bu kurala da “İki pizza kuralı” adı veriyor.

Aslında kuralın arkasındaki mantık da oldukça basit. Bir toplantıya ne kadar çok insan davet ederseniz toplantının üretkenliği o kadar düşüyor. Peki çözüm ne?

İşte iki pizza kuralı burada devreye giriyor: “Asla iki pizzanın tamamen doyuramayacağı sayıda insanla toplantı yapma.”





"AZ HER ZAMAN ÇOKTUR"

Her ne kadar Bezos’nun kuralının arkasında yatan ana fikir söz konusu toplantılar olduğunda ‘az’ın her zaman ‘çok’tan daha iyisi olması olsa da, siz iki pizza kuralını hayatınızın başka noktalarına da uyarlayabilirsiniz.

Kalabalık iş toplantıları dikkatin çok daha çabuk dağılmasına neden oluyor. Toplantıda alınan kararlar sonrasında herkesin dilediği gibi fikirlerini tartışabilme imkanı bulunmuyor.

Toplantıya gelen pek çok katılımcı sadece dinleyici sıfatıyla orada bulunuyor. Bu durumda alınması gereken kararların ve ortaya çıkabilecek parlak fikirlerin engellenmesine neden oluyor. Büyük gruplar yerine küçük gruplarla toplantı yapmak daha parlak fikirlerin tartışılmasını sağlıyor. Toplantı hızlı tamamlanıyor ve sorunlar çözüme kavuşturuluyor.

Toplantı yapılmadan önce, üzerinde durulması gereken konular belirlenmeli. Ardından toplantıyı başarılı bir şekilde yönetecek bir moderatör seçilmeli. Böylece konu dağılmadan kısa sürede toplanabilir.

Jeff Bezos tarafından benimsenen iki pizza kuralı azın her zaman çoktan daha değerli olduğunu gösteriyor.