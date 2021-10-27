Jeff Bezos'un yatı, Akbük Koyu'nda

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği 'Flying Fox' adlı lüks yatı, Muğla'nın Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'nda demirledi.

Ege ve Akdeniz koyları, dünyanın zengin isimlerinin uğrak noktalarından.

Microsoft'un sahibi Bill Gates'ten sonra Amazon'un patronu Jeff Bezos da Türk koylarını gezdi.

AKBÜK'TE DEMİR ATTI

Ege ile Akdeniz koylarını gezen 160,2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin iş insanları arasında olan Bezos, 'Flying Fox' adlı lüks yatla Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'na demir attı.

DEĞERİ 400 MİLYON DOLAR

Bir Alman firmasına ait 400 milyon dolar değerinde, 136 metre uzunluğunda, 9 bin 100 kilo ağırlığındaki 'Flying Fox' ultra lüks yat, gün boyu burada kaldı.

Yatta bulunan iki adet helikopter pistinden birinde helikopterin bulunduğu görüldü.

Yatın, Akbük Koyu'ndan ne zaman ayrılacağı ise bilinmiyor.





