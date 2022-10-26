Petrol
90.88
-0.94%
Euro
18.5727
0.12%
Dolar
18.6059
0.02%
Altın
994.43
0.57%
Borsa
3975
0.00%
Bitcoin
378.251
3.90%
BTXN Coin
10.73
1.41%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Açık 17 C
    Jeffry Flake'ten James Bond paylaşımı

    Jeffry Flake'ten James Bond paylaşımı

    ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Kapalıçarşı’nın çatısında koşarken çekilen fotoğrafını Skyfall 007 filmine gönderme yaparak paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 09:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye tarihi yapıları ile dünya sinemesının ilgi odaklarından biri.

    İstanbul ve içindeki birçok yapı bu anlamda büyük bütçeli filmler tarafından doğal bir film platosu gibi kullanılabiliyor.

    Kapalıçarşı ise en tematik lokasyonlardan biri.

    Kapalıçarşı'da James Bond filmi

    2012 yılında James Bond serisinin 24'üncü filmi Skyfall 007'nin bir kısmında da Kapalıçarşı kullanılmıştı.

    Filmde İngiliz ajanı James Bond Kapalıçarşı'nın çatısında motoru ile düşmanlarından kaçmıştı.

    Türkiye'de zarar gören kiremitler yüzünden büyük tepki çeken sahne dünyada ise beğenilerek izlenmiş ve ikonik bir sahne olarak tarihe geçmişti.

    Jeffry Flake'ten Bond pozu

    Bu sahneden sonra fırsat bulup da Kapalıçarşı'nın çatısına çıkan herkes Bond'a atıf yapar oldu.

    Son gönderme ise ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'ten geldi.

    Flake, 553 yıllıkdünyanın en büyük ve en eski çarşısı olan Kapalıçarşı’nın çatısında koşarken bir fotoğrafını paylaştı.

    Flake paylaşımına “Bana yetişiyor, ceketi çıkarsam iyi olur.” notunu düştü.

    Jeffry Flake ten James Bond paylaşımı #1

    Jeffry Flake ten James Bond paylaşımı #2

    Jeffry Flake ten James Bond paylaşımı #3


    250$ yatırarak zengin oldu! Şimdi sıra sende!
    Advertorial

    250$ yatırarak zengin oldu! Şimdi sıra sende!

    Adana'da kaynak maskesiyle güneş tutulmasını izlediler
    3. Sayfa

    Adana'da kaynak maskesiyle güneş tutulmasını izlediler

    Aleksis Çipras: Hükümeti eleştiriyorum diye Türkiye yanlısı sanıyorlar
    Dünya

    Aleksis Çipras: Hükümeti eleştiriyorum diye Türkiye yanlısı sanıyorlar

    Görüş Bildir