Jeffry Flake'ten James Bond paylaşımı

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Kapalıçarşı’nın çatısında koşarken çekilen fotoğrafını Skyfall 007 filmine gönderme yaparak paylaştı.

Türkiye tarihi yapıları ile dünya sinemesının ilgi odaklarından biri.

İstanbul ve içindeki birçok yapı bu anlamda büyük bütçeli filmler tarafından doğal bir film platosu gibi kullanılabiliyor.

Kapalıçarşı ise en tematik lokasyonlardan biri.

Kapalıçarşı'da James Bond filmi

2012 yılında James Bond serisinin 24'üncü filmi Skyfall 007'nin bir kısmında da Kapalıçarşı kullanılmıştı.

Filmde İngiliz ajanı James Bond Kapalıçarşı'nın çatısında motoru ile düşmanlarından kaçmıştı.

Türkiye'de zarar gören kiremitler yüzünden büyük tepki çeken sahne dünyada ise beğenilerek izlenmiş ve ikonik bir sahne olarak tarihe geçmişti.

Jeffry Flake'ten Bond pozu

Bu sahneden sonra fırsat bulup da Kapalıçarşı'nın çatısına çıkan herkes Bond'a atıf yapar oldu.

Son gönderme ise ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'ten geldi.

Flake, 553 yıllıkdünyanın en büyük ve en eski çarşısı olan Kapalıçarşı’nın çatısında koşarken bir fotoğrafını paylaştı.

Flake paylaşımına “Bana yetişiyor, ceketi çıkarsam iyi olur.” notunu düştü.