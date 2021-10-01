Jival Kurucusu Naim Gençoğlu’ndan Dijital Dünyaya Yatırım

Kuyumculuk sektöründe 2006 yılından bu yana önemli başarılara imza atan ve seçkin tasarımlarıyla dikkat çeken Jival, dijital dünyada da başarılı imajını koruyor.

Altın dünyasında ilk günden bu yana koleksiyonları, başarılı satış grafiği, mekân engeli tanımayan servis ağı sayesinde özel bir konum edinen Jival, her geçen gün daha da dijitalleşiyor.

Online satış sayfası ile Jival’e her ortamdan ulaşan takı severler, farklı tasarımları, tarzlarına uygun koleksiyonları daha ayrıntılı bir şekilde inceleme imkanına da kavuştu. Yeni yüzünü takipçileri ile buluşturan Jival’in online satış ağı da yine zaman ve mekân engelini ortadan kaldırıyor.

Jival Yeni Neslin de Tercihi

Ocak 2020’den itibaren yeniliklerini müşterileriyle buluşturan Jival, farklı tarzların ve nesillerin yeni tercihi olmaya kararlı. E-ticaretteki güçlü varlığını sürekli gelişimine bağlı olarak koruyan markanın, teknoloji ile buluşması yeni yatırımlarını da beraber getiriyor. Takı severlerin ve kuyumculuk sektörünün dijital ortamdan da erişim sağlayabileceği Jival markası, 2021 yılı itibariyle de daha hızlı ve dinamik bir gelişim süreci içerisine girdi. Tüm dünyaya online olarak koleksiyonlarını sunma imkânı yakalayan Jival, internet mağazasında tüm ürünlerini farklı kategoriler kapsamında altın severlerle buluşturdu.

Jival Yönetim Kurulu Başkanı Naim Gençoğlu, markanın geleceği öngören vizyonuna paralel olarak geliştirdikleri dönüşüm sürecini açıklarken, “Yeni neslin beklentileri ve bizi yıllardır takip eden altın severlerin beklentilerini analiz ettik. Sektördeki yıllara dayalı tecrübemiz, estetik bakış açımız ve yeniliklere açık yaklaşımımızla biz de dijital dünyada yerimizi aldık” ifadelerini kullandı.

Naim Gençoğlu: “Jival Artık Tamamen Dijital”

Elektronik ticarette de önde gelen kuyum markaları arasında olmaya kararlı olduklarını belirten Gençoğlu, “Jival artık müşterilerine daha yakın. Tüm koleksiyonlarımız online mağazamızda altın severlerle buluştu” diyerek, Jival’in dijital dünyadaki gelişim sürecini vurguladı. Sektördeki tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini de belirten Gençoğlu, “Müşterilerimizin memnuniyeti ve artan talebi bizi daha önemli adımlar atmak için motive ediyor,” şeklinde konuştu.