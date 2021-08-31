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- Kabağın her halini sevenler için: Çıtır kabak tarifi...
Kabağın her halini sevenler için: Çıtır kabak tarifi...
MasterChef yarışmasında yapılan yemekler, en az yarışma kadar ilgi çekiyor. Vatandaşlar, "Çıtır kabak nasıl yapılır?" sorusunu araştırarak, tarifini öğrenmek istiyor.
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 21:43
- Güncelleme : 02.09.2021 - 15:43
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması ilgiyle takip edilirken, yemeklerin ise tarifi araştırılıyor.
Kırmızı ve mavi takım kıran kırana bir mücadele verirken, yapılan yemekler ise seyircilerin dikkatinden kaçmıyor.
Şefler bugün yarışmacıların mezelerden yemekler yapmasını isterken, "Çıtır kabak nasıl yapılır?" sorusu gündeme getirildi.
Peki, Çıtır kabak nasıl yapılır?
ÇITIR KABAK NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- 2 adet kabak
- 1 şişe soda
- 1 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- Kızartmak için sıvı yağ
ÇITIR KABAK YAPILIŞI
- 2 adet kabağı iyice yıkayıp, kabuklarını soyun ve doğrayabildiğiniz kadar ince doğrayın.
- Bir peçetenin arasına aldığınız kabakları, iyice kurutun.
- Bir kasede bir bardak una, bir şişe sodanın yarısını döküp, iyice çırpın.
- Tuz ekleyerek, boza kıvamına getirin. Kabakları bu karışıma batırarak, kızgın tavada kızartın.
- Ardından servis tabağına alın.