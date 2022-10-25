Kabak tatlısı nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? Bal kabağı tatlısı malzemeleri ve tarifi!

Kabak tatlısı nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? Bal kabağı tatlısı malzemeleri ve tarifi!

Kış aylarının en sevilen tatlılarından Kabak tatlısı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Kabak tatlısı nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? İşte Bal kabağı tatlısı tarifi...

Kış aylarının olmazsa olmaz bal kabağı, her dönem bulunduğu için sık sık tercih edilen yiyeceklerden biridir.

Lezzetiyle damakları çatlatan bal kabağı tatlısı hemen hemen her evde yapılıyor. Vazgeçilmez haline geldi.

Tahinle ya da kaymakla sevilerek yenen bal kabağının faydaları da saymakla bitmiyor.

Kış aylarının yaklaşması üzerine tatlı seven kişiler, "Kabak tatlısı nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?" sorularını araştırıyor. İşte bal kabağı tatlısı malzemeleri ve tarifi...

Kabak tatlısı malzemeleri

- 2 kg balkabağı

- 3 su bardağı toz şeker (kabağın cinsine göre değişir, tatsız ise daha fazla şeker eklenebilir)

- 1 su bardağı dövülmüş ceviz

Kabak tatlısı tarifi

-Kabak tatlısı için kabağı ince ince dilimledikten sonra soyup çekirdeklerini çıkartın.

-Yıkadıktan sonra 2-3 parmak genişliğinde dilediğin uzunlukta doğrayın.

-Büyük ve yayvan bir tencereye kabakları, aralarına şeker serperek kat kat dizin.

-2-3 saat ya da bir gece ağzı kapalı olarak bekletin. Bu bekleme sırasında kabak su salacağı için pişirirken ayrıca su koymaya gerek yok.

-Geceden bekletilen kabak kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Arada çatalla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

-Soğuduktan sonra balkabağı tatlısı servis tabağına alınır, üzerine tahin gezdirilip dövülmüş ceviz serpilerek servis edilir.

-Dilerseniz kabakların üzerine kendi şerbetini ağdalaştırıp da gezdirebilirsiniz. Kabağın şerbetinin koyulaşması için bir sürede kapağı açık olarak pişirmelisiniz.

-Aynı şekilde kabak tatlınızı fırında pişirerek de çok hoş bir tat elde edebilirsiniz.

Kabak tatlısı püf noktaları

Kabakları dilimledikten sonra şeker ile birlikte 1 gece aynı tencerede bekletilmelidir.

Kabakları pişirirken su eklemenize gerek yoktur.

Şerbetinin koyulaşması için pişirirken bir süre kapağı açık bırakılır.

Kabak tatlısının faydaları nelerdir?

İçerisinde potasyum, demir, sodyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyum içermektedir.

Vücudu mikroplardan korur, yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

İçerisinde bol miktarda lif bulunmaktadır.

A vitamini açısından oldukça zengindir.

Sahip olduğu beta kroten sayesinde cildin yenilenmesini sağlamaktadır.