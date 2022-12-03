- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Kabe'de elektrikli araçla ibadet görüntüsü tepki çekti
Kabe'de elektrikli araçla ibadet görüntüsü tepki çekti
- Haber Merkezi
- 03.12.2022 - 09:34
İslam aleminin en kıymetli en kutsal yerlerinin başında kıble, yani Kabe geliyor.
Her yıl milyonlarca Müslüman, gerek hac gerek umre için bu kutsal mekanı ziyaret ediyor.
Milyonların buluşup ibadet ettiği bu kutsal mekanda, zaman zaman ibadet edenlerin ibadet şekli veya davranışları gündeme geliyor.
Kabe'de elektrikli araçla ibadet görüntüsü tepki çekti VİDEO
Elektirkli araçlarla Say
Gündeme gelen son konu ise elektrikli araçlarla ibadet şekli.
Kabe ziyareti sırasında yapılan ibadetlerden biri de Safa ve Merve arasındaki Say ibadeti.
Ziyaretçiler bu ibadeti yürüyerek yapmaları gerekirken elektrikli araç kullanmaya başladı.
Safa ve Merve arasında binlerce elektirkli araç
Bu eğilim ise oldukça kalabalık bir kesim tarafından kabul gördü.
Binlerce elektrikli araç, iki nokta arasında gidip gelmeye başladı.
Görüntüler tartışma konusu oldu
O anları kaydeden bir ziyaretçinin sosyal medya paylaşımı ise gündem oldu.
İbadetini elektrikli araçlarla yapanlara sosyal medyadan tepki yükselirken görüntüler tartışmalara neden oldu.