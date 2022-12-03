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    Kabe'de elektrikli araçla ibadet görüntüsü tepki çekti

    Kabe'de elektrikli araçla ibadet görüntüsü tepki çekti

    Kabe ziyaretinde Safa ve Merve arasında elektrikli araçla Say yapılması tartışma konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2022 - 09:34
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    İslam aleminin en kıymetli en kutsal yerlerinin başında kıble, yani Kabe geliyor.

    Her yıl milyonlarca Müslüman, gerek hac gerek umre için bu kutsal mekanı ziyaret ediyor.

    Milyonların buluşup ibadet ettiği bu kutsal mekanda, zaman zaman ibadet edenlerin ibadet şekli veya davranışları gündeme geliyor.

    Kabe'de elektrikli araçla ibadet görüntüsü tepki çekti VİDEO

    Elektirkli araçlarla Say

    Gündeme gelen son konu ise elektrikli araçlarla ibadet şekli.

    Kabe ziyareti sırasında yapılan ibadetlerden biri de Safa ve Merve arasındaki Say ibadeti.

    Ziyaretçiler bu ibadeti yürüyerek yapmaları gerekirken elektrikli araç kullanmaya başladı.

    Kabe de elektrikli araçla ibadet görüntüsü tepki çekti #1

    Safa ve Merve arasında binlerce elektirkli araç

    Bu eğilim ise oldukça kalabalık bir kesim tarafından kabul gördü.

    Binlerce elektrikli araç, iki nokta arasında gidip gelmeye başladı.

    Kabe de elektrikli araçla ibadet görüntüsü tepki çekti #2

    Görüntüler tartışma konusu oldu

    O anları kaydeden bir ziyaretçinin sosyal medya paylaşımı ise gündem oldu.

    İbadetini elektrikli araçlarla yapanlara sosyal medyadan tepki yükselirken görüntüler tartışmalara neden oldu.

    Kabe de elektrikli araçla ibadet görüntüsü tepki çekti #3


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