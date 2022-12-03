Kabe ziyaretinde Safa ve Merve arasında elektrikli araçla Say yapılması tartışma konusu oldu.

İslam aleminin en kıymetli en kutsal yerlerinin başında kıble, yani Kabe geliyor.

Her yıl milyonlarca Müslüman, gerek hac gerek umre için bu kutsal mekanı ziyaret ediyor.

Milyonların buluşup ibadet ettiği bu kutsal mekanda, zaman zaman ibadet edenlerin ibadet şekli veya davranışları gündeme geliyor.

Kabe'de elektrikli araçla ibadet görüntüsü tepki çekti VİDEO

Elektirkli araçlarla Say

Gündeme gelen son konu ise elektrikli araçlarla ibadet şekli.

Kabe ziyareti sırasında yapılan ibadetlerden biri de Safa ve Merve arasındaki Say ibadeti.

Ziyaretçiler bu ibadeti yürüyerek yapmaları gerekirken elektrikli araç kullanmaya başladı.

Safa ve Merve arasında binlerce elektirkli araç

Bu eğilim ise oldukça kalabalık bir kesim tarafından kabul gördü.

Binlerce elektrikli araç, iki nokta arasında gidip gelmeye başladı.

Görüntüler tartışma konusu oldu

O anları kaydeden bir ziyaretçinin sosyal medya paylaşımı ise gündem oldu.

İbadetini elektrikli araçlarla yapanlara sosyal medyadan tepki yükselirken görüntüler tartışmalara neden oldu.