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    Kabinenin Trabzonlu bakanlarından şampiyonluk selfie'si

    Kabinenin Trabzonlu bakanlarından şampiyonluk selfie'si

    Şampiyonluk maçında doğdukları şehrin takımını yalnız bırakmayan Süleyman Soylu, Mustafa Varank, Mehmet Muş ve Adil Karaismailoğlu, tribünde şampiyonluk selfie'si çekmeyi de ihmal etmedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 10:39
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    Trabzonspor dün gece 38 yıllık hasretini bitirdi.

    Bordo-mavililer son birkaç yılda kıyısından döndüğü şampiyonluğa dün gece oynanan Antalyaspor maçından alınan 2-2'lik skorla ulaştı.

    Karadeniz ekibi 2021-22 sezonunun bitimine 3 hafta kala aldığı 1 puanla şampiyonluğunu ilan etti.

    Şehirde büyük sevince neden olan şampiyonluk anı ise görülmeye değerdi.

    Trabzonlular, tribünleri hıncahınç doldurdu.

    Trabzonlu bakanlar tribündeydi

    Son düdükle birlikte yeşil çimlere koşan taraftarlar adeta kendilerinden geçti.

    Bu tarihi günde, kabinenin 4 üyesi doğdukları şehrin takımını yalnız bırakmadı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da tribündeydi.

    Şampiyonluk selfie'si

    Karşılaşmayı taraftarlarla birlikte takip eden bakanlar o anları ölümsüzleştirdi.

    Coşkulu taraftarları arkalarına alan bakanlar, Varank'ın çektiği Selfie'ye poz verdi.

    Kabinenin Trabzonlu bakanlarından şampiyonluk selfie si #1


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