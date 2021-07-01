Kabotaj Bayramı mesajları 2021: Kabotaj ve Denizcilik Bayramı mesajları ve sözleri

Kabotaj Bayramı mesajları 2021: Kabotaj ve Denizcilik Bayramı mesajları ve sözleri

Bugün 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95. yıl dönümü olması nedeniyle bu anlamlı günü kutlamak isteyenler, Kabotaj Bayramı mesajlarını araştırıyor. İşte Kabotaj Bayramı mesajları ve sözleri

Türk denizciliğinin gurur günü olarak bilinen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz günü kutlanıyor.

Bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkı kabotaj olarak geçiyor.

Bu nedenle Kabotaj hakkı, denizlerdeki bağımsızlığımız, özgürlüğümüzün ve milli egemenliğimizin temel teminatlarından biri olarak görülüyor.

Bu yıl 95. kez kutlanan bu anlamlı gün için sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapmak isteyen birçok kişi Kabotaj ve Denizcilik Bayramı mesajları ve sözleri hakkında araştırmalar yapıyor.

İşte resimli ve anlamlı Kabotaj ve Denizcilik Bayramı mesajları ve sözleri 2021...

KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI 2021

Kabotaj hakkımız ve denizlerdeki bağımsızlığımız, özgürlüğümüzün ve milli egemenliğimizin temel teminatlarından biridir. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

Türk Denizlerinde, Türk’ün egemen olmasının bayramı olan, 1 Temmuz Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.

Vatanımızın güvenliği, denizlerden başlar. Türk Milletinin geleceği Mavi Vatan'dadır. Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.

Deniz ticareti, ulaşımı ve kültürünün daha da gelişeceği bir gelecek dileğiyle denizlerdeki bağımsızlığımızın simgesi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

Türk denizciliğinin dönüm noktası, bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyoruz. Mavi vatana selam olsun! Tam yol ileri!...

''Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.'' -Mustafa Kemal Atatürk

''Mavi Vatan'' ifadesini daha anlamlı kılan Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

Denizlerimizdeki egemenliğimizin sembolü olan 1 Temmuz #KabotajBayramı kutlu olsun!

''Zaferi, denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır." -Mustafa Kemal Atatürk #KabotajBayramımız kutlu olsun.

1 Temmuz 1926 itibaren Cennet Vatanımızın denizlerinde, bayrağımız kendi kara sularında dalgalanmaya devam ediyor ,bu gün denizlerdeki egemenliğimizin tescillendiği gün öyleyse KABOTAJ BAYRAMIMIZ kutlu olsun.