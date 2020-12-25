Yeni yıla sayılı günler kala ormanlık alanlarda, kaçak çam ağacı kesimine karşı denetimler sıklaştırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yılbaşını evde geçirecek olan vatandaşlar, çam ağaçlarını süslemeye başladı.

Bu kapsamda çam ağacı satışları artarken kaçak kesimlere karşı denetimler de sıklaştırıldı.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ormandaki ağaçlara zarar verilmesini önlemek için havadan drone ile denetim yaptı. Ekipler, ağaçlarda balta izi olup olmadığını da kontrol etti.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMALARIMIZ SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Yapılan denetimlere ilişkin bilgi veren İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, “Yılbaşına ağaç keserek değil, fidan dikerek girelim. Orman bölge müdürlüğü olarak 2020 yılında 4.5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Şu an ormanlarımız içinde yılbaşı çamı olarak değerlendirilecek olan fidanların sökülmesi ve kesilmesi noktasında ciddi koruma faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Drone ile de hem havadan hem karadan faaliyetlerimiz devam ediyor. Gece gündüz çalışmalarımız sürdürülmektedir. Hatta geçtiğimiz günlerde suçüstü yakalanan kişilerimiz de oldu. Önlemlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda kişiler 3 ay ile 5 yıl arasında hapis cezası ve bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Suç konusu fidan olursa bu cezalar bir kat daha artırılır. Yani 10 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.” dedi.

Kaçak çam ağacı kesimine karşı drone’lu denetim ViDEO