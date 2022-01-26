Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı başladı

Yüksek yamaçlı bölge, helikopterli kayak olarak bilinen heliski tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığının arttığı Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı yeniden başladı.

Kaçkarlar, Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelmiş durumda.

TÜRKİYE HELİSKİ SPORUNDA SAYILI MERKEZLER ARASINDA

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından itibaren yapılıyor.

İSVİÇRE İLE ORTAKLIK

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.

ULUSLARARASI SPORCULAR GELİYOR

Bölgede teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından geçen hafta iki helikopterle 16 sporcunun ilk faaliyeti gerçekleştirdiği Kaçkar Dağları, bu hafta ise İspanya'dan 8, İsviçre ve Fransa'dan 16 olmak üzere toplam 24 sporcuyu misafir ediyor.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Havanın kapalı olması nedeniyle ilk günkü faaliyeti kısa süren sporcular, ikinci gün ise kardan dolayı helikopterle uçamayınca kar paletli araçla Galer Düzü bölgesine çıktı.

Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgede, kayan sporcular için güvenlik en üst seviyede tutuldu.

Mart sonuna kadar sürmesi beklenen faaliyet için bu sene 370 sporcu akredite oldu.