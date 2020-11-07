Yüksek rakımlı yaylalarda kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi aştı. Yetkililer, yaylacıların geri dönmesini istedi.

Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda bulunan yaylalara yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi ile Artvin sınırları arasında bulunan ve doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda yer alan yaylalara kar yağdı.

Beyaz örtü, yaylalar ve orman dokusunda güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kaçkar Dağları'ndaki yaylalara kar yağdı FOTO GALERi

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMİ GEÇTİ

Huser, Palovit, Tahpur, Gito, Badara, Pokut, Sal, Kavrun, Avusor ve Samistal gibi çok sayıdaki yüksek rakımlı yaylada kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi geçti.

Yetkililer, gelecek hafta hava şartlarının iyi olmasının beklendiğini belirterek, yaylacıların dönüş hazırlıklarını yaparak yaylalardan ayrılmalarını istedi.

Rize'de Kaçkar Dağları'ndaki yaylalara kar yağdı ViDEO

AYDER'İN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Öte yandan, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nın yüksek kesimleri de beyaza bürünmeye başladı.

İşletmeciler, çok sayıda tesisin koronavirüs tedbirlerine uygun olarak hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.