Kaçkar'ın 3 bin 937 rakımlı zirvesine tırmanış başlıyor

17 dağcı, Kaçkar'a tırmanmak için bir araya geldi. Tırmanışa başlamadan önce kamp yapan dağcılar, zirve tırmanışı öncesi son hazırlıklarını tamamlandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan Kaçkar Dağı'na tırmanmak isteyen 17 dağcı, Yusufeli'ne gelerek kamp kurdu.

İstanbul, İzmir, Isparta ve Rize illerinden gelen dağcılar, Kaçkarlar'ın 3 bin 937 rakımlı zirvesine tırmanmadan önce çadırlarını kurarak, son planlarını yaptı.

"5 SAATLİK YÜRÜYÜŞ BAŞLAYACAK"

Rize Verçenik Dağcılık Kulübü Başkanı Eminali Kalcioğlu, "17 sporcu burada bir araya geldik. Burada olmaktan çok mutluyuz.

Programın ilk etabı 5 saatlik bir yürüyüşle başlayacak.

Yine kamp kurup, güney rotasından 3 bin 937 yükseklikte bulunan Kaçkarlar'ın zirvesine çıkacağız." dedi.





"DÜNYANIN EN İYİ ROTASI"

Zirve yolcuğu sonrası dönüş programının başlayacağını belirten Başkan Kalcıoğlu, “Daha sonra programımız geri dönüşümüzle devam edecek. Bu rotayı çok seviyoruz. Dünyanın en iyi rotalarından bir tanesi.

Deniz Gölü'nü göreceğiz, Dilberdüzü'nü göreceğiz.

Onlarca bitki çeşidini, çiçeklerin renk renk olduğu vadilerden geçeceğiz.” diye konuştu.



