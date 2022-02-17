Euro
15.51
0.17%
Dolar
13.61
0.13%
Altın
825.59
0.87%
Borsa
2046
0.24%
Bitcoin
587.224
-2.44%
BTXN Coin
36.90
-1.80%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Kaçkarlar, heliski tutkunlarını ağırlıyor

    Avrupalı sporcular, heliski sporu için Kaçkarlar'ı tercih etmeyi sürdürüyor.
    • AA
    • 17.02.2022 - 14:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kaçkarlar, heliski tutkunlarını ağırlıyor

    Kaçkar Dağları, her kış mevsiminde heliski tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

    Kaçkarlar, Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözde destinasyonu haline gelmiş durumda.

    23 SPORCU KAYAK YAPTI

    Bölgede teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından 17 Ocak'ta iki helikopterle başlayan faaliyete, bu hafta 23 kişilik sporcu kafilesi katıldı.

    Kaçkar Dağları'nda Polonya, Fransa, İsviçre ve İtalya'dan gelen 23 sporcu, elverişli hava koşullarında karın keyfini çıkarıyor.

    Kaçkarlar, heliski tutkunlarını ağırlıyor #1

    AKREDİTE OLAN SPORCU SAYISI

    Kar kalınlığının 2 metrenin üzerinde olduğu bölgede kayan sporcular için güvenlik en üst seviyede tutuluyor.

    Sporcular zirvelerin yanı sıra karla kaplı çam ormanları arasında da adrenalin dolu zaman geçiriyor.

    Öte yandan, mart sonuna kadar sürmesi beklenen faaliyet için bu sene 370 sporcu akredite oldu.

    Kaçkarlar, heliski tutkunlarını ağırlıyor #2

    KAÇKARLAR, HELİSKİ TUTKUNLARININ UĞRAK NOKTASI

    Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

    Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından beri yapılıyor.

    Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.

    Kaçkarlar, heliski tutkunlarını ağırlıyor #3

    Kaçkarlar, heliski tutkunlarını ağırlıyor #4

    Kaçkarlar, heliski tutkunlarını ağırlıyor #5


    İlginizi Çekebilir

    Kriptoya Doğru Yatırım BtcRobo'dan Geçiyor!
    Btcrobo

    Kriptoya Doğru Yatırım BtcRobo'dan Geçiyor!

    İsrail, İran'ın insansız hava araçlarıyla olası saldırısına hazırlanıyor
    Dünya

    İsrail, İran'ın insansız hava araçlarıyla olası saldırısına hazırlanıyor

    Erzurum'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
    Gündem

    Erzurum'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

    Görüş Bildir