Kaçkarlar, heliski tutkunlarını ağırlıyor

Avrupalı sporcular, heliski sporu için Kaçkarlar'ı tercih etmeyi sürdürüyor.

Kaçkar Dağları, her kış mevsiminde heliski tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Kaçkarlar, Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözde destinasyonu haline gelmiş durumda.

23 SPORCU KAYAK YAPTI

Bölgede teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından 17 Ocak'ta iki helikopterle başlayan faaliyete, bu hafta 23 kişilik sporcu kafilesi katıldı.

Kaçkar Dağları'nda Polonya, Fransa, İsviçre ve İtalya'dan gelen 23 sporcu, elverişli hava koşullarında karın keyfini çıkarıyor.

AKREDİTE OLAN SPORCU SAYISI

Kar kalınlığının 2 metrenin üzerinde olduğu bölgede kayan sporcular için güvenlik en üst seviyede tutuluyor.

Sporcular zirvelerin yanı sıra karla kaplı çam ormanları arasında da adrenalin dolu zaman geçiriyor.

Öte yandan, mart sonuna kadar sürmesi beklenen faaliyet için bu sene 370 sporcu akredite oldu.

KAÇKARLAR, HELİSKİ TUTKUNLARININ UĞRAK NOKTASI

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından beri yapılıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.