Kadayıflı paşa sarması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Kadayıflı paşa sarması tarifi..

Kadayıflı paşa sarması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Kadayıflı paşa sarması tarifi..

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bugünkü yarışmacısının menüsünde kadayıflı paşa sarması yer aldı. İzleyiciler, kadayıflı paşa sarmasının tarifini araştırmaya başladı. Kadayıflı paşa sarması nasıl yapılır?

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde kadayıflı paşa sarması yer aldı.

İki aşamadan oluşan oldukça pratik bir tatlı olan kadayıflı paşa sarmasının nasıl yapıldığı merak edildi. Programın izleyicileri, arama motorları üzerinden kadayıflı paşa sarması tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Peki, hem görüntüsü hem lezzetiyle iştahları kabartan kadayıflı paşa sarması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Kadayıflı paşa sarması tarifi..

KADAYIFLI PAŞA SARMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

350 gram tel kadayıf

Yarım çay bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı tereyağı

İçi için:

100 gram ceviz içi

Muhallebisi için:

1 litre süt

1,5 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı tereyağı

2 paket vanilya

KADAYIFLI PAŞA SARMASI NASIL YAPILIR?