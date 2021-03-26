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- Kadayıflı paşa sarması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Kadayıflı paşa sarması tarifi..
Kadayıflı paşa sarması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Kadayıflı paşa sarması tarifi..
Zuhal Topal'la Sofrada'nın bugünkü yarışmacısının menüsünde kadayıflı paşa sarması yer aldı. İzleyiciler, kadayıflı paşa sarmasının tarifini araştırmaya başladı. Kadayıflı paşa sarması nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 26.03.2021 - 17:37
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde kadayıflı paşa sarması yer aldı.
İki aşamadan oluşan oldukça pratik bir tatlı olan kadayıflı paşa sarmasının nasıl yapıldığı merak edildi. Programın izleyicileri, arama motorları üzerinden kadayıflı paşa sarması tarifi hakkında araştırmalara başladı.
Peki, hem görüntüsü hem lezzetiyle iştahları kabartan kadayıflı paşa sarması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Kadayıflı paşa sarması tarifi..
KADAYIFLI PAŞA SARMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 350 gram tel kadayıf
- Yarım çay bardağı toz şeker
- 1 çorba kaşığı tereyağı
İçi için:
- 100 gram ceviz içi
Muhallebisi için:
- 1 litre süt
- 1,5 su bardağı un
- 1 su bardağı toz şeker
- 4 yemek kaşığı tereyağı
- 2 paket vanilya
KADAYIFLI PAŞA SARMASI NASIL YAPILIR?
- Öncelikle tavaya yaklaşık 1 yemek kaşığı tereyağı koyun ve eritin ardından kavrulmuş tel kadayıfları ekleyin.
- Birkaç dakika karıştırdıktan sonra şekeri ekleyin.
- Biraz kavurduktan sonra bir fırın tepsisine boşaltıp hiç boşluk kalmayacak şekilde yayın.
- Bu sırada muhallebisini yapmaya başlayın.
- 1 litre sütü tencereye dökün ve içine unu ve şekeri ekleyip hızlıca karıştırın.
- Muhallebi kıvamı alınca vanilyayı ekleyin.
- Ocaktan alın ve tereyağını ekleyin ve iyice karıştırın.
- Sıcak muhallebiyi kadayıfların üzerine dökün ve tüm tepsiye düzgünce yayın.
- Buzdolabında 3-4 saat kadar bekletin.
- Tatlıyı ortadan dört parçaya kestikten sonra tepsiyi ters çevirip üç sıra daha aşağıya doğru kesin.
- Oluşan her parçanın baş kısımlarına ceviz koyun ve koyduğunuz yerden sarmaya başlayın.
- Sardıktan sonra servis edin.
- İsteyenler dondurma ile servis edebilir. Afiyet olsun...