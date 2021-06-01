Gaziantep'de kademeli normalleşme halaylarla kutlandı

Gaziantep’te kafe ve restoran sahipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kafeleri açıyoruz" açıklamasının ardından bir araya gelerek davullu zurnalı kutlama yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 49 gündür kapalı olan kafe ve restoranların, bugünden itibaren 07.00-21.00 arasında hizmet verebileceği açıklandı.

Gaziantep’te kafe ve restoran sahipleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Kafeleri açıyoruz" açıklamalarının ardından Gaziantep Üniversitesi Kafeler Caddesi’nde bir araya gelerek davullu zurnalı kutlama yaptı.

Kademeli normalleşme halaylarla kutlandı VİDEO



"ESNAFIMIZ İÇİN CAN SUYU OLDU"

Gaziantep Kafeciler Dernek Başkanı Mehmet Ali Tekce, rurt genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de esnafın zorlu bir süreç yaşadığını dile getirerek, normalleşme kararının esnaf için can suyu olacağını vurguladı.

Tekce, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından işletmelerimizin akşam 21.00’e kadar açık olacağını öğrendik. Bu süreci maddi ve manevi olarak çok zor geçirdiğimiz için bu haberin üzerine bize iyi geleceğini düşünerek esnaf arkadaşlarımızla birlikte kutlama yaptık. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu süreci yaşıyoruz. Bu süreçten sonra tam olarak açılmayı ümit ediyoruz. Süreci bu şekilde atlatmaya çalışacağız.” ifadelerinde bulundu

“TÜM HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM”

Tekce kafelerini hazırladıklarını belirterek, "Akşam 21.00’e kadar açık kalacak olmamız esnaflarımız için can suyu oldu. İşletmelerimizin açılması için tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Tüm esnaflarımız müşterilerini ağırlayacak durumda." diye konuştu.

Polis ekiplerinin uyarısı ile esnafın ve çalışanların halayı sonlandırıldı

Kademeli normalleşme haberi sonrası, Ataşehir’de bulunan iş yeri çalışanları da hazırlıklara başladı.

“BUGÜNLERİ İNŞALLAH BİR DAHA YAŞAMAYIZ"

Restoran çalışanı Alpay Baykut, "Yaklaşık 2 aydır kapanma sürecinde müessesemiz kapalıydı. Tezgahlarımız boştu. Kendimiz burada bekliyorduk. Bugün için bu müjdeli habere odaklanmış durumdaydık. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız bize bu müjdeli haberi verdi. Yarından itibaren tekrardan et tezgahlarımızı, meze dolaplarımızı tamamen doldurup, misafirlerimize hijyen kuralları çerçevesinde iyi bir hizmet vermeye devam edeceğiz inşallah. Lütfen kurallara uyalım. İnşallah bugünleri bir daha yaşamayız. İki ay boyunca çok büyük zorluklar yaşadık bu son dönemde özellikle. Lütfen dikkat edelim. Herkes kurallara uysun." dedi.