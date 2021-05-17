Kademeli normalleşmede çocuklar dışarı çıkabilecek mi? 18 yaş altı için yeni karar

Kademeli normalleşmede çocuklar dışarı çıkabilecek mi? 18 yaş altı için yeni karar

Kademeli normalleşme kararları İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Yayımlanan genelgede, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağındaki değişiklik dikkat çekti. Peki çocuklar dışarı çıkabilecek mi?

29 Nisan'da başlayan tam kapanma dönemi, 17 Mayıs Pazartesi itibarıyla sona erdi ve kademeli normalleşme dönemi resmen başladı.

Milyonlarca vatandaş, 17 gün süren tam kapanma döneminin ardından 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusuyla ilgili son gelişmeleri takip ediyordu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Yayımlanan genelgede, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağındaki değişiklik dikkat çekti.

Peki kademeli normalleşmede 18 yaş altı sokağa çıkabilecek mi? 18 yaş altı seyahat edebilir mi? İşte 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar...

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesine göre, kademeli normalleşme döneminde;

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kademeli normalleşmede aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA KULLANABİLECEK Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE 18 YAŞ ALTI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

Kademeli normalleşme döneminde, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacaktır.

Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.