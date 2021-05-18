Tam kapanma sürecinde denize giren vatandaşlara yazılan cezaların akabinde, kademeli normalleşmede de yüzmek yasak mı sorusu gündeme geldi. Peki denize girmek yasak mı? Plajlar açık mı, kapalı mı?

Türkiye’de koronavirüs ile mücadelede tam kapanma sürecinin ardından kademeli normalleşme tedbirleri uygulanıyor.

Bu kapsamda belirli kısıtlamalar devam ederken, seyahat ve işletmeler için esneme kararı alındı. Bir çok vatandaş ise tatil bölgelerine akın etti.

Tam kapanma döneminde denize giren vatandaşlara yazılan cezaların akabinde, kademeli normalleşmede denize girmek yasak mı sorusu araştırılıyor.

Peki denize girmek yasak mı? Plajlar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar..

DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Genelge kapsamında hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Denize girmek Haftaiçi saat 21.00'a kadar yasak değil, ancak hafta sonu yasağı hafta sonu denize girmek yasak.