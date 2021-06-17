Kademeli normalleşmede sıra alamayan çiftlere müftülük nikahı

1 Haziran itibarıyla evlenen çiftlerin sayısında görülen hızlı artışla birlikte, çiftler nikah salonlarında yer bulamadı. Sıra alamayan çiftler, müftülük yoluyla resmi ve dini nikah kıymaya başladı.

Kademeli normalleşmeyle birlikte evlendirme dairelerinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Belediyelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle yakın tarihlere sıra alamayan çiftler, yönlerini müftülüklere çevirdi.

ROTA, MÜFTÜLÜKLERE YÖNELDİ

İstanbul Küçükçekmece İlçe Müftülüğü’nde düzenlenen törenle, salonunda ilk olarak Özlem Bakaç ve Can Aydın çiftinin nikahları kıyıldı.

RESMİ VE DİNİ NİKAH AYNI ANDA YAPILDI

Törene korona virüs salgını dolayısıyla çiftin şahitleri ve az sayıda aile yakınları katılırken, nikah Nikah İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Palabıyık tarafından kıyıldı.

Çiftin resmi nikahının kıyılmasının ardından dini nikahları da yapıldı.





DİNİ NASİHATLERDE BULUNULDU

Özlem Bakaç ve Can Aydın çiftine, evlilikleri boyunca dikkat etmeleri gereken konularla, dini vecibeler hususunda nasihatte bulunuldu. Müftü Palabıyık, çiftin sağlık ve mutluluğu için dua ettikten sonra çifte aile temalı kitaplar hediye etti.





"MÜFTÜLÜĞÜMÜZDE RESMİ VE DİNİ NİKAH BİR ARADA"

Salgın döneminden bir an önce kurtulmamızı dileyen Küçükçekmece İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Palabıyık, “Toplumların, insanlığın temeli olan ailenin temeli de nikahla başlıyor. Belediyelerin yanında biz de il ve ilçe müftülükleri olarak aile yuvasının temelini atıyoruz, nikahı kıyıyoruz. Yavaş yavaş normalleşmeyle birlikte salgın kurallarına azami derecede dikkat ederek nikah kıyma işlemlerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımız da bize gelip taleplerini iletiyorlar. İnşallah bugün de 2 tane yuvamızın tescilini yapmış olacağız." dedi.





"TEMMUZ SONUNA KAD AR YOĞUNLUK VARDI"

Çiçeği burnunda gelin Özlem Bakaç, “Yoğunluktan dolayı müftülükte kıymaya karar verdik. Temmuzun sonuna kadar doluydu çünkü yoğunluk vardı.” dedi.





DİYANET'İN KIYDIĞINI ÖĞRENİP BAŞVURDULAR

Damat Can Aydın ise, “Yoğunluktan dolayı bizi uzun tarihlere attıkları için biz de nasıl nikah kıyabiliriz onun araştırması içinde bulunmuştuk. Sağ olsun Diyanet İşleri Bakanlığı’nın kıydığını öğrendik ve başvurumuzu yaptık. Çok yakın çok hızlı ilerledi işlem.” diye konuştu.





KAYSERİ'DE BİR MEMUR, GÜNDE 30 NİKAH KIYIYOR

Yalnızca İstanbul'da değil ülke genelinde olan nikah yoğunluğu, Kayseri'de de memurların mesaisini artırdı.

Günlük nikahlarda yoğunluğun çok fazla olmaya başladığını söyleyen Kocasinan Belediyesi Nikah Memuru Alper Çandıroğlu, “Günlük 25-30 nikah kıyıyoruz.” dedi.

"KİMSENİN GÜNÜ AKSAMASIN DİYE ÇALIŞIYORUZ"

Günlük kıyılan nikahların yanında akşamları salonlara da gittiklerini söyleyen nikah memuru Çandıroğlu, “Normalleşmeden önce de bizim nikahlarımız devam ediyordu. Günde 5-10 arasında nikahlarımızı kıyıyorduk. Normalleşme ile beraber, yoğunluk çok fazla olmaya başladı. Şu anda günlük 25-30 nikah kıyıyoruz, akşamları düğün salonlarında da 5-6 nikahımız oluyor. Normalde yarım saatte bir nikah alıyoruz ama şu anda yoğunluktan dolayı daha kısa sürelerde nikah almaya başladık. Olabildiğince vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz ve kimsenin günü aksamasın diye olabildiğince almaya çalışıyoruz.” dedi.