Kademeli tarife hesabı: 210 kw elektrik kaç TL 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli elektrik faturası sisteminde indirimli uygulanacak tüketimin 150 kW'dan 210'a çıkarıldığını açıkladı. Peki 210 kilowatt elektrik ne kadar, kaç TL gelir 2022?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, tepki çeken elektrik faturası zamlarına dair yeni bir düzenleme yapıldığını duyurdu.

Erdoğan, elektrik faturalarında yaşanan artışlara dair "Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının iki kat hatta üç kat arttığı şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. Bu çerçevede en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata, dolayısıyla aylık tüketimi de 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

Buna göre elektrik tüketiminde günlük ortalama kilovata kadar olan kısım düşük tüketimli kademeden, 7 kilovatı aşan kısmı ise yüksek tüketimli kademeden 1,37 TL olarak hesaplanacak.

210 kw ve üzeri ise birim fiyat 2.06 TL'den hesaplanacak.

Peki 1 kilovat ne kadar, kaç TL? 210 kilovat elektrik ne kadar gelir? İşte kw hesaplama 2022...

1 KW ELEKTRİK NE KADAR 2022

Verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçiş ile birlikte 1 Ocak 2022'den itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kWhe kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1.37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWhın üstündeki kısmı için 2.06 TL/ kWh olarak uygulanacak.

Yeni elektrik faturalarında artık aylık 210 kilovatsaatlik tüketim sınır olarak belirlendi.

210 KW ELEKTRİK KAÇ TL 2022

210 kWh'ye kadar olan tüketimler artık 1,37 ile çarpılarak hesaplanıyor. 210 kWh üzeri tüketimler ayrıca hesaplanarak 2,06 ile çarpılıyor

Örneğin 300 kilovatlık bir elektrik faturasının ortalama fiyatı şöyle hesaplanabilir:

300(tüketilen elektrik) - 210( indirimli tüketim sınırı) = 90 (yüzde 50 zam uygulanacak tüketim miktarı)

287 + 185 = 472 TL (yaklaşık)



