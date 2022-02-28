Kademeli tarife limiti: 240 kWh elektrik kaç TL 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli elektrik faturası sisteminde indirimli uygulanacak tüketimin 210 kW'dan 240'a çıkarıldığını açıkladı. Peki 240 kilowatt elektrik ne kadar, kaç TL gelir 2022?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, elektrik faturalarına dair yeni bir düzenleme yapıldığını duyurdu.

Buna göre, meskenlerdeki düşük tarife sınırı günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltildi.

Erdoğan ayrıca meskenlerdeki elektrik faturalarında KDV oranın yüzde 18'den yüzde 8'e indiğini açıkladı.

Buna göre elektrik tüketiminde günlük ortalama kilovata kadar olan kısım düşük tüketimli kademeden, 8 kilovatı aşan kısmı ise yüksek tüketimli kademeden 1,37 TL olarak hesaplanacak.

240 kw ve üzeri ise birim fiyat 2.06 TL'den hesaplanacak.

Peki 1 kilovat ne kadar, kaç TL? 240 kilovat elektrik ne kadar gelir? İşte kw hesaplama 2022...

1 KW ELEKTRİK NE KADAR 2022

Verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçiş ile birlikte 1 Ocak 2022'den itibaren mesken aboneleri için aylık 240 kWhe kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1.37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 240 kWhın üstündeki kısmı için 2.06 TL/ kWh olarak uygulanacak.

240 KW ELEKTRİK KAÇ TL 2022

240 kWh'ye kadar olan tüketimler artık 1,37 ile çarpılarak hesaplanıyor. 240 kWh üzeri tüketimler ayrıca hesaplanarak 2,06 ile çarpılıyor

Örneğin 300 kilovatlık bir elektrik faturasının ortalama fiyatı şöyle hesaplanabilir:

300(tüketilen elektrik) - 240( indirimli tüketim sınırı) = 60 (yüzde 50 zam uygulanacak tüketim miktarı)

328 + 123 = 451TL (yaklaşık)

Öte yandan meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan eletrikte alınan KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Elektrik faturalarında KDV indirimi ile birlikte vatandaşın 50-70 TL arası daha az fatura ödemesi bekleniyor.