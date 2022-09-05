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    Kadıköy’de akrobatik metro yolculuğu kamerada

    Metro istasyonuna akrobatik danslarla inen bir kişi, vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. O anlar kameralara yansıdı.
    • 05.09.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 12:47
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    Kadıköy’de akrobatik metro yolculuğu kamerada

    Kadıköy metrosunda akrobatik dans vatandaşları şaşırttı.

    Öğle saatlerinde metro istasyonuna gelen bir kişi, metronun gelmesi beklerken akrobatik dans gösterisi yaptı.

    Sosyal medyada paylaşıldı

    Diğer yolcular tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

    İHA'nın aktarımına göre; kısa sürede çok sayıda izlenme sayısına ulaşan görüntülerde, bir kişinin ellerinin üstünde ayaklarını kaldırarak metroya bindiği görüldü.

    Kadıköy’de akrobatik metro yolculuğu kamerada VİDEO

    Şaşkınlıkla izlediler

    Öte yandan çevredeki diğer yolcuların da o anları şaşkınlıkla izlemesi kayıtlara yansıdı.

    Kadıköy’de akrobatik metro yolculuğu kamerada #1

    Kadıköy’de akrobatik metro yolculuğu kamerada #2

    Kadıköy’de akrobatik metro yolculuğu kamerada #3


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