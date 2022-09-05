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- Kadıköy’de akrobatik metro yolculuğu kamerada
Kadıköy’de akrobatik metro yolculuğu kamerada
Metro istasyonuna akrobatik danslarla inen bir kişi, vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. O anlar kameralara yansıdı.
- 05.09.2022 - 12:18
- Güncelleme : 05.09.2022 - 12:47
Kadıköy metrosunda akrobatik dans vatandaşları şaşırttı.
Öğle saatlerinde metro istasyonuna gelen bir kişi, metronun gelmesi beklerken akrobatik dans gösterisi yaptı.
Sosyal medyada paylaşıldı
Diğer yolcular tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
İHA'nın aktarımına göre; kısa sürede çok sayıda izlenme sayısına ulaşan görüntülerde, bir kişinin ellerinin üstünde ayaklarını kaldırarak metroya bindiği görüldü.
Kadıköy’de akrobatik metro yolculuğu kamerada VİDEO
Şaşkınlıkla izlediler
Öte yandan çevredeki diğer yolcuların da o anları şaşkınlıkla izlemesi kayıtlara yansıdı.