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Kadıköy’de akrobatik metro yolculuğu kamerada

Kadıköy’de akrobatik metro yolculuğu kamerada

Metro istasyonuna akrobatik danslarla inen bir kişi, vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. O anlar kameralara yansıdı.