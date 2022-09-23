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- Kadıköy’de amuda kalkan vatandaşın ilginç dansı
Kadıköy’de amuda kalkan vatandaşın ilginç dansı
İstanbul'un en eğlenceli ilçelerinden biri olan Kadıköy sokaklarında dans eden adamı izleyenlerin yüzü güldü, sokakta müzik çalan bir grup gençler karşısında adamın ilginç dansı kameralara yansıdı.
- 23.09.2022 - 12:03
- Güncelleme : 23.09.2022 - 12:13
Kadıköy sahilde geçtiğimiz çarşamba akşamı müzik çalan bir grup genci gören vatandaş, kendini müziğin ritmine kaptırarak bir anda amuda dans etmeye başladı.
Yoldan geçenlerin ilgisini çekmeyi başardı
Vatandaşın ilginç dans gösterisi, insanlar tarafından büyük beğeni ve takdir topladı. Herkes tarafından yüzleri gülümseyen o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kadıköy’de amuda kalkan vatandaşın ilginç dansı kamerada VİDEO
O anlar yoldan geçen insanlar tarafından videoya alındı
İHA'nın haberine göre yoldan geçen vatandaşların ilgisini çeken dans gösterisi büyük beğeni topladı.
Müzik eşliğinde elleri üzerinde dans eden vatandaş renkli görüntüler oluşturdu. Sahilde oluşan kalabalık, amuda dans eden vatandaşı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.