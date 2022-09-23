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Kadıköy’de amuda kalkan vatandaşın ilginç dansı

Kadıköy’de amuda kalkan vatandaşın ilginç dansı

İstanbul'un en eğlenceli ilçelerinden biri olan Kadıköy sokaklarında dans eden adamı izleyenlerin yüzü güldü, sokakta müzik çalan bir grup gençler karşısında adamın ilginç dansı kameralara yansıdı.