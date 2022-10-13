Yol kenarlarına park edilerek yayaların, engellilerin, bebek arabalarının geçişini engelleyen scooter ve araçlar, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Yol kenarlarına park edilen scooter ve araçlar tepki toplamaya devam ediyor.

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın en kalabalık ilçelerinden biri olan Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nde kaldırımlar adeta işgal edilmiş durumda.

Kaldırımda yürümekte zorluk çeken yayalar, canlarını hiçe sayarak yolda yürümek zorunda kalıyor.

'Park Yasaktır' tabelasına uyulmuyor

Bu durum hem bölge halkı hem de sürücüler tarafından tepki çekiyor.

Öyle ki bazı scooter kullanıcıları, Marmaray Suadiye İstasyonu önünde asılı olan 'Park Yasaktır' tabelası önüne dahi park ediyor.

Kadıköy'de kaldırımlara park edilen araçlar yayaları engelliyor ViDEO

"Ben yolcumu nasıl alacağım?"

Kaldırımda otomobiliyle duraklama yapan Ali Usta, "Park etmedim buraya. Ben yolcumu nasıl alacağım? Gezmek için gelmedim buraya. Ben çocuğumu almaya geldim. Devamlı sütçü beygiri gibi istasyon etrafında gezecek miyim?" dedi.

"Geçişi engelleyen parklar yanlış"

Scooteri kaldırıma park eden Mert Erdoğan, "Buraya koydum. Düzgün bir yer olduğunu düşündüm. Daha çok ben kaldırımın kenarına park ediyorum. Kaldırımdan geldim ama yaya olmadığını görünce kaldırıma girdim. Geçişi engelleyen parklar yanlış, scooterler için park yerleri olsa daha iyi olur." diye konuştu.

"Bebek arabasını geçiremiyorlar"

Apartman görevlisi Halil Çalıkoğlu, "Biz rahat yürüyemiyoruz. Çocuklarıyla geçenler oluyor, bebek arabasını geçiremiyorlar. Bunlara bir düzenleme getirilmesi lazım. Burada bu şekilde park çok yanlış. Scooterleri garaj kapımızın önüne park eden bile var. Yaya yolu burası, bunu sadece yayalar kullanmalı." dedi.

"Yayaların ve engellilerin hareketlerini kısıtlaması yasak"

14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kanuna göre ise "Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi, diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması" yasaklandı.

Park yasağı bulunan noktalar

DHA'nın aktarımına göre; 3 Haziran 2021 tarihinde yapılan İBB UKOME toplantısında alınan karar doğrultusunda ise e-scooterlara, bazı noktalar için park yasağı getirilmişti. Bu noktalar arasında; Cumhurbaşkanlığı binaları, askeri alanlar, emniyet birimleri, gümrük binaları, konsolosluklar, itfaiye alanları, sağlık kurumları, saray ve kasırlar, tarihi surlar ve kapılar yer alıyor.

Kaldırım veya meydan işgali yaparak kurallara uymayan scooter kullanıcılarına, Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirlikleri cezai işlem uyguluyor.













