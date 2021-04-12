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Kadıköy’de restore edilen Hasanpaşa Gazhanesi havadan görüntülendi

Kadıköy’de restore edilen Hasanpaşa Gazhanesi havadan görüntülendi

Kadıköy’de bulunan Hasanpaşa Gazhanesi restore edildi. Açık hava iklim müzesi olarak hizmete girecek olan tarihi yapının son hali drone ile havadan görüntülendi.