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    Kadıköy’de restore edilen Hasanpaşa Gazhanesi havadan görüntülendi

    Kadıköy’de bulunan Hasanpaşa Gazhanesi restore edildi. Açık hava iklim müzesi olarak hizmete girecek olan tarihi yapının son hali drone ile havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 12.04.2021 - 09:40
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    Kadıköy’de restore edilen Hasanpaşa Gazhanesi havadan görüntülendi

    İstanbul'un 4 büyük gazhanesinden olan ve Kadıköy’de havagazı üretilebilmek adına kurulan tarihi Hasanpaşa Gazhanesi restore edildi.

    Tarihi yapının son hali drone ile havadan görüntülendi.

    AÇIK HAVA İKLİM MÜZESİ OLACAK

    Restore edilen tarihi yapı, müze olarak hizmet vermeye devam edecek.

    Açık hava iklim müzesi olarak hizmet verecek gazhane içinde atölyelerin yanı sıra tiyatro salonları ve restoran da olacak.

    Kadıköy’de restore edilen tarihi Hasanpaşa Gazhanesinin son hali VİDEO

    28 YIL SONRA KAPILARI AÇILDI

    İlk olarak 1982’de hizmete giren gazhane, Anadolu Yakası’na hizmet verdikten sonra 1993 yılında kapatılmıştı.

    28 yıl sonra yeniden kapıları açılarak restore edilen tarihi yapı, İstanbul’un kültür duraklarından biri olacak.

    Hasanpaşa Gazhanesinin son hali havadan görüntülendi.

    Kadıköy’de restore edilen Hasanpaşa Gazhanesi havadan görüntülendi #1

    Kadıköy’de restore edilen Hasanpaşa Gazhanesi havadan görüntülendi #2

    Kadıköy’de restore edilen Hasanpaşa Gazhanesi havadan görüntülendi #3

    Kadıköy’de restore edilen Hasanpaşa Gazhanesi havadan görüntülendi #4

    Kadıköy’de restore edilen Hasanpaşa Gazhanesi havadan görüntülendi #5

    Kadıköy’de restore edilen Hasanpaşa Gazhanesi havadan görüntülendi #6

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