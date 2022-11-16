Kadıköy’de scooter denetimde ceza yiyen sürücüden gazetecilere tepki

İstanbul Kadıköy'de elektrikli scooter kullananlara yönelik yapılan denetimde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi'nde, elektrikli scooterların kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimde, durdurulan sürücülere kaldırımda elektrikli scooter kullanmaktan ve çeşitli nedenlerden cezai işlem uygulandı.

Denetime takılan ve ceza uygulanan bir kişi ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

"İnsanlar ceza yiyor, rezillik çıkmasını mı bekliyorsunuz"

İHA'nın haberine göre, telefonunu çıkararak haber çalışması yapan gazetecileri çeken Zeynep Sürmeli adlı vatandaş, "İnsanlar ceza yiyor rezillik çıkmasını mı bekliyorsunuz?" dedi.

Denetimde 12 kişiye toplamda 4 bin 662 TL para cezası uygulandı.