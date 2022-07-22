13 yıldır simitçilik yapan esnaf, iş yoğunluğunda adres soranlardan sıkıldı ve çözümü bölgedeki tüm adresin yazılı olduğu tabelayı yaptırmakta buldu.

Vatandaşların adres sorularına tabela açarak çözüm bulan esnaf gündem oldu.

İstanbul Kadıköy'de simitçilik yapan Özkan Aydoğdu, tezgahını bölgenin en işlek noktalarına kuruyor.

13 yıldır aynı yerde tezgah açan Aydoğdu, yoldan geçenlerin adres sorularından sıkılarak çözüm aradı.

Gün içerisinde birçok insanın sorularına maruz kalan simitçi, hem kendi hem de vatandaşların işini kolaylaştıracak bir çare buldu.

Tabela yaptırdı

Metro çıkışında açtığı tezgahına içerisinde adreslerin bulunduğu bir tabela yaptıran Aydoğdu, artık vatandaşların işine engel olamayacağını belirtti.

Tabelada plazalar, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar ve caddeler gibi birçok adres bilgisine yer verildi.

Kadıköy’de simitçiden adres sorularına tabelalı cevap VİDEO

"İşime mi bakayım adres mi tarif edeyim"

Aydoğdu,”13 yıldır esnafım. Simit tezgahında çalışıyorum. Daha önce de böyle bir şey yaptım. Güzel tepkiler alınca bunu geliştirdim. Sabahları çok yoğun oluyorum, insanlar adres soruyor. İşime mi bakayım, adres mi tarif edeyim derken böyle bir şey yapalım dedik. Herkes beğendi.

Plazalar, hastaneler, bankalar, alışveriş merkezleri gibi her şey mevcut tabelada. Tabela yaptık ama metrodan çıkan direkt gelip bana soruyor tabelayı okumuyor. Okuma alışkanlığımız hiç yok. Biz bunu vatandaşa hizmet olsun diye yaptık.” dedi.

"20-30 kişi adres soruyor"

Müşteri Ali Aygül, ”İşe gitmeden önce her sabah buraya uğruyorum. Açma almak için geldiğimde bile en az 20-30 kişi adres soruyor. Kendisi de bunaldığı için böyle bir şey yaptırdı ama buna rağmen hala soran oluyor.” ifadelerine yer verdi.

"İşi yol tarif etmek değil simit satmak"

İHA'nın haberine göre; müşteri Emirhan Okçu, ”Bence çok yararlı olmuş. Haftada iki kez buraya geliyorum herkes oraya nasıl giderim, şuraya nasıl giderim diye soruyorlar. Abinin de işini kolaylaştırır hem. İşi yol tarif etmek değil simit satmak.” şeklinde konuştu.