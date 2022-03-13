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    Kadıköy'de sokağa dökülen mahalleli, kar topu savaşı yaptı

    Kenti esir alan kar yağışını eğlenceye çeviren Yeldeğirmeni sakinleri, ellerine aldığı seyyar araçla kar topu savaşı düzenledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 13.03.2022 - 14:44
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    Kadıköy'de sokağa dökülen mahalleli, kar topu savaşı yaptı

    İstanbul, kar yağışının etkisiyle beyaza büründü.

    Kentte hayatı durma noktasına getiren kar yağışının ardından büyük bir kesim evlerine kapandı.

    Kadıköy'deki Yeldeğirmeni Mahallesi'nde ise vatandaşlar, kar yağışını eğlenceye dönüştürdü.

    KAR TOPU SAVAŞI YAPTILAR

    Akşam saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar, kar topu savaşı yaptı. Bir araya gelen mahalle sakinleri, ellerine aldıkları seyyar arabayla kar topu savaşına katıldı.

    O ANLAR KAMERADA

    Çoğunluğunun gençlerden oluştuğu görülen mahalle sakinlerinin eğlendiği anlar, kameraya yansıdı.

    Kadıköy'de sokağa dökülen mahalleli, kar topu savaşı yaptı ViDEO

    Kadıköy de sokağa dökülen mahalleli, kar topu savaşı yaptı #1

    Kadıköy de sokağa dökülen mahalleli, kar topu savaşı yaptı #2


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