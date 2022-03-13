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- Kadıköy'de sokağa dökülen mahalleli, kar topu savaşı yaptı
Kadıköy'de sokağa dökülen mahalleli, kar topu savaşı yaptı
Kenti esir alan kar yağışını eğlenceye çeviren Yeldeğirmeni sakinleri, ellerine aldığı seyyar araçla kar topu savaşı düzenledi.
- Haber Merkezi
- 13.03.2022 - 13:56
- Güncelleme : 13.03.2022 - 14:44
İstanbul, kar yağışının etkisiyle beyaza büründü.
Kentte hayatı durma noktasına getiren kar yağışının ardından büyük bir kesim evlerine kapandı.
Kadıköy'deki Yeldeğirmeni Mahallesi'nde ise vatandaşlar, kar yağışını eğlenceye dönüştürdü.
KAR TOPU SAVAŞI YAPTILAR
Akşam saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar, kar topu savaşı yaptı. Bir araya gelen mahalle sakinleri, ellerine aldıkları seyyar arabayla kar topu savaşına katıldı.
O ANLAR KAMERADA
Çoğunluğunun gençlerden oluştuğu görülen mahalle sakinlerinin eğlendiği anlar, kameraya yansıdı.
Kadıköy'de sokağa dökülen mahalleli, kar topu savaşı yaptı ViDEO