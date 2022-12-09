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Kadıköy'de yediği cezaya öfkelenen taksiciye bir ceza daha kesildi

Kadıköy'de yediği cezaya öfkelenen taksiciye bir ceza daha kesildi

Aracının muayenesini yaptırmadığı için para cezası yiyen taksi şoförü, öfke ile gazetecilerin yanından süratle geçti. Taksici bu hareketinin üzerine bir para cezasına daha çarptırıldı.