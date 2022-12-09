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    Kadıköy'de yediği cezaya öfkelenen taksiciye bir ceza daha kesildi

    Aracının muayenesini yaptırmadığı için para cezası yiyen taksi şoförü, öfke ile gazetecilerin yanından süratle geçti. Taksici bu hareketinin üzerine bir para cezasına daha çarptırıldı.
    • 09.12.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 14:13
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    Kadıköy'de yediği cezaya öfkelenen taksiciye bir ceza daha kesildi

    İstanbul'da bir sorun haline gelen taksicilere yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy’de taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

    Denetimlerde taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken, gerekli evrak belgeleri de incelendi.

    Muayenesiz araç sürücüsüne ceza

    Denetimler esnasında durdurulan ve muayenesinin yapılmamış olduğu belirlenen Doğukan B. isimli taksi sürücüsüne 427 TL ceza kesildi.

    Kadıköy de yediği cezaya öfkelenen taksiciye bir ceza daha kesildi #1

    Cezaya öfkelendi, gazetecilerin yanından süratle geçti

    "Beni neden çekiyorsunuz? Eyvah çok ünlüyüm." diyen ve cezanın ardından direksiyona geçince emniyet kemerini takmayan taksi sürücüsü, basın mensuplarının yanından taksisiyle hızla geçerek kazaya davetiye çıkardı.

    Kadıköy'de yediği cezaya öfkelenen taksiciye bir ceza daha kesildi VİDEO

    Bir ceza daha yedi

    Bunun üzerine taksiciye, saygısızca araç kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan dolayı da toplam 392 TL cezai işlem uygulandı.

    Kadıköy de yediği cezaya öfkelenen taksiciye bir ceza daha kesildi #2

    Kadıköy de yediği cezaya öfkelenen taksiciye bir ceza daha kesildi #3

    Kadıköy de yediği cezaya öfkelenen taksiciye bir ceza daha kesildi #4


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