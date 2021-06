Kadıköy’e 'Sinyor' heykeli: Can Bartu kimdir?

Türk sporunun 'Sinyor' lakaplı efsanesi Can Bartu'nun heykeli Kadıköy'deki yerini aldı. Heykel dün akşam saatlerinde, Alex de Souza heykelinin yanına koyuldu. Peki, Can Bartu kimdir?

Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, Türkiye'de hem basketbol hem futbol alanında milli formayı terleten tek futbolcu olarak öne çıkıyor.

Efsane isim, taraftarlar tarafından unutulmayarak, heykeli Fenerbahçe'nin mabedi olarak adlandırılan Kadıköy'e dikildi.

Dün gece Kadıköy'e getirilen heykel, Yoğurtçu Parkı'na yerleştirilirken, açılışın ise kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi.

Alex de Souza ve Lefter Küçükandonyadis'in heykellerinin yanına konulan Can Bartu'nun heykeli için eşi Güler Bartu, “İki arkadaş yan yana olsun." demişti.

Bu gelişmeler üzerine, Can Bartu'nun kim olduğu ve futboldaki başarıları merak edilmeye başlandı. Peki, Can Bartu kimdir? Futbol kariyerinde hangi başarılara imza atmıştır? İşte Can Bartu'nun biyografisi..

CAN BARTU KİMDİR?

Türk futbolunun efsane ismi, taraflı tarafsız herkesin sevdiği ve saygı duyduğu Can Bartu, 31 Ocak 1936'da İstanbul'da doğarken, spora ise 1949 yılında Fenerbahçe'nin genç takımında basketbol oynayarak başladı.

Bartu'nun futbolla tanışması ise Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda oynamaya devam ederken, Edirnespor-Fenerbahçe maçındaki futbolcu eksikliğinden dolayı basketbol takımından alınan iki oyuncudan biri olmasıyla başladı.

Önce basketbolda kendisini gösteren Can Bartu, 1955 yılında Genç Milli Basketbol Takımı'nda ay-yıldızlı formayı giydi. Bartu, 1955-1957 yıllarında Fenerbahçe'nin birinci takımlarında hem futbol hem de basketbol oynayarak dikkati çekti.

Can Bartu'nun İnönü Stadı'nda futbol maçından çıkıp, Spor ve Sergi Sarayı'ndaki basketbol maçına gittiği birçok gün oldu. Bartu, Mithatpaşa Stadı'nda Beşiktaş ile oynadıkları ve 4-2 kazandıkları maçta 2 gol attıktan sonra, Spor ve Sergi Sarayı'nda Galatasaray ile yaptıkları basketbol karşılaşmasında da 32 sayı kaydetti. Fenerbahçe Kulübü ile profesyonel futbolcu mukavelesi imzaladıktan sonra basketbolu bırakan Can Bartu, bu branşta 1'i genç, 5'i A milli olmak üzere 6 kez ay-yıldızlı formayı giymişti.

Milli maçların o dönem az olması sebebiyle Can Bartu, 26'sı A Milli Futbol Takımı'nda olmak üzere 28 kez ay-yıldızlı formayı terletebildi ve 6 gol attı.

Fenerbahçe'de 1955-1961 yıllarında futbol oynayan Can Bartu, 1961 senesinde 6 sezon sürecek İtalya macerasına başladı.

İtalya'da 1961-1962 sezonunda Fiorentina forması giyen Bartu, 14 maçta 2 gol attı. Bir sonraki sezon Venezia'ya geçen Bartu, burada da 30 maçta 8 gol atma başarısı gösterdi. 1963-1964 sezonunda yeniden Fiorentina'ya transfer olan Can Bartu, 10 maça çıktı. 1964-1967 yıllarında ise 3 sezon Lazio'da forma giyen Bartu, 46 maçta 4 gol kaydederken, burada İtalyan futbolseverlerin büyük sevgisini kazanıp, "Sinyor" lakabını aldı.

Can Bartu, Fiorentina'da forma giydiği dönemde, Avrupa kupalarında final oynayan ilk Türk oyuncu unvanını elde etti.

Sinyor, Fiorentina'nın Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İspanya'nın Atletico Madrid ekibi ile 10 Mayıs 1962'de İskoçya'nın Glasgow kentinde oynadığı final maçında forma giydi ve Avrupa kupalarında final müsabakasına çıkan ilk Türk futbolcu oldu.

Bu karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Bartu, takımının 3-0 kaybetmesiyle kupaya uzanamadı.İtalya'da 6 yıl oynadıktan sonra 1967'de yeniden Fenerbahçe'ye dönen Bartu, 1970 yılında jübile yaptı. Can Bartu, sarı-lacivertli formayla 326 maçta 162 gol kaydederken, milli takımın kalesine de geçti.

Bükreş'te 2 Kasım 1958'de yapılan Romanya maçında kaleci Turgay Şeren'in sakatlanıp oyundan çıkması üzerine 76. dakikada milli takımın kalesine geçen Bartu, 85. dakikada Ahmet Berman'ın ters vuruşuyla bir gol yedi. Can Bartu, böylece milli takımda hem gol atan hem gol yiyen tek futbolcu olarak da tarihte yerini aldı.

METİN OKTAY İLE YAŞADIĞI OLAY

Can Bartu, Metin Oktay'ın 1969 yılında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan jübilesinde, Oktay ile formaları değiştirdi.

Jübile maçında Can Bartu kısa bir süre sarı-kırmızılı formayla oynarken, Metin Oktay da sarı-lacivertli formayı giydi. Bartu, futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığı yaptı. Efsane isim, 11 Nisan 2019'da 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.