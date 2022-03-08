Dünya kadınlarına seçme ve seçilme hakkını veren ilk ülke Yeni Zelanda olurken, Türkiye’de ilk kadın belediye başkanı Sadiye Hanım, 1930 yılında belediye başkanı seçilerek bu görevi iki yıl yürüttü.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren ülkeler merak konusu oldu.

Yeni Zelanda, kadınları tanıyan ilk ülke olarak yerini alırken, Suudi Arabistan 2015 yılına kadar kadınlara o hakkı vermedi.

Türkiye ise 1930 yılında tanıdığı bu hak ile çoğu Avrupa ülkesini geride bıraktı.

TARİH 1904: ULUSLARARASI KADINLARA OY HAKKI İTTİFAKI

19’uncu yüzyılın sonlarına dek Finlandiya, İzlanda, İsveç, Avustralya'daki bazı koloniler ve ABD'nin birtakım batı eyaletlerinde kadınlar sınırlı oy hakkı elde etti.

Bu dönemden itibaren, kadın hareketleri çerçevesinde kadınların oy hakkını elde etmesi ve kadınlara erkeklerle eşit medeni haklar tanınması için verilen mücadeleyi koordine etme amaçlı ulusal ve uluslararası ölçekte örgütler kuruldu.

Bunların arasında en önde gelenlerden biri 1904'te kurulan Uluslararası Kadınlara Oy Hakkı İttifakı oldu.

YENİ ZELANDA İLK SIRADA

1881'de Man Adası'nda toprak sahibi kadınlara oy kullanma hakkı tanındı.

1893'te o dönemde Britanya İmparatorluğu kolonisi olan Yeni Zelanda kadınları, oy hakkını elde etti.

Bu hak 1894'te Güney Avustralya'ya, 1899'da Batı Avustralya'ya yayıldı. Tüm Avustralya kolonilerinin federe olarak 1902'de birleşmesiyle Avustralya çapında kadınlar oy hakkı sahibi oldu.

DÜNYANIN İLK KADIN MİLLETVEKİLLERİNİN SEÇİLDİĞİ ÜLKE

Avrupa'da kadınların oy hakkını ilk kazandığı ülke, 1907'deki parlamento seçimlerinde dünyanın ilk kadın milletvekillerinin seçildiği Finlandiya Büyük Dukalığı oldu.

Norveç 1913'te Finlandiya'yı takip etti. 1915’te Danimarka, 1917'de geçici hükümet altındaki Rusya’da bu hak kadınlara tanındı.

1918'de Avusturya ile Almanya, 1919’da Hollanda ve İsveç, 1920’de İzlanda ve 1928’de İngiltere bu hakkı kadınlara tanıdı.

TÜRKİYE’DE KADINLARA SEÇME HAKKI

Tarihler 1930’u gösterdiğinde ise Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.

Türkiye’de ilk kadın belediye başkanı Sadiye Hanım oldu.

Kadın başkan, 1930 yılında Artvin’in Kılıçkaya Belediyesi’ne belediye başkanı seçilerek, bu görevi 2 yıl yürüttü.

EN SON BAE VE SUUDİ ARABİSTAN, KADINLARI TANIDI

İspanya 1931’de, Brezilya 1932’de, Endonezya 1941’de, Fransa 1944 yılında, İtalya ile Japonya 1945, Arjantin ve Pakistan 1947’da kadınlara seçme hakkı tanıdı.

1948 yılında Belçika ve Güney Kore, 1949 yılında Şili, Çin ve Hindistan, 1952 yılında Yunanistan, 1958’de Irak, 1960’da Kanada, 1962’de Avustralya, 1963’te İran, 1964 yılında Afganistan, 1971 yılında İsviçre, 1975 yılında Portekiz ve Nijerya, 1994’te Güney Afrika, 1999 yılında Katar kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri 2006, Suudi Arabistan ise 2015 yılında kadınlara bu hakkı tanıdı.