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- Kadınların çekici gözükmesini sağlayan en temel özellikler
Kadınların çekici gözükmesini sağlayan en temel özellikler
Birçok kadın güzel görünmek için farklı yöntemlere başvuruyor ancak çekici olmanın çok temel özellikleri var. Bu özellikleri öğrenmek isteyen kadınlar ise araştırma yaparak, detaylara ulaşmak istiyor.
- Haber Merkezi
- 06.09.2021 - 14:35
- Güncelleme : 06.09.2021 - 14:46
"Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır" sözünü herkes duymuştur...
Bazı kadınlar bakımına önem verirken bazıları ise umursamayabilir.
Özellikle bakım yapan, buna vakit ayıran ve çekici olmak isteyen kadınlar, en temel özellikleri öğrenmek istiyor.
Çekici olmak için çok fazla emek harcamanız gerekmiyor ancak temel birkaç özelliğe sahip olup, bunu artırmanız oldukça önemli.
Bunun akabinde kadınlar, "Kadınların çekici gözükmesini sağlayan en temel özellikler nelerdir?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Kadınların çekici gözükmesini sağlayan en temel özellikler nelerdir?
KADINLARIN ÇEKİCİ GÖZÜKMESİNİ SAĞLAYAN EN TEMEL ÖZELLİKLER NELERDİR?
SES VE KONUŞMA
- Bir kadının daha kibar konuşması, kaba konuşmaması ve ses tonunu iyi kullanması gerekiyor.
- Daha sakin ve naif konuşan kadınlar, erkekler için çekici olan kadınların başında geliyor.
GÜLÜMSE
- Bir kadının en dikkat çeken özelliği gülümsemesidir. Erkekler, güzel gülen kadınlara daha çok çekilir.
- Bir gülümsemeyle, herhangi bir erkeğin ilgi alanına girebilirsiniz.
- Bu nedenle kalabalık ortamlarda dikkat çekmek istediğiniz birisi varsa bolca gülün.
- Bir kadına en çok yakışan makyaj, şüphesiz gülümsemedir.
DİŞLER
- Gülümsemek çok önemli fakat diş sağlığı ondan daha önemli.
- Bir erkeğin gözünde çekici olmak istiyorsanız eğer, sağlıklı dişlere sahip olmaya dikkat edin.
- Parlak, beyaz dişlere sahip olmanın yanında ağız kokusuna ise dikkat etmeniz gerekiyor.
- Sarımsak ve soğanın bol olduğu yiyecekler çok uygun olmayabilir..
DURUŞ
- Bir duruş, bir kadın hakkında çok fazla bilgi verebilir.
- Güçlü ve dik duruşlu kadınlar, erkekler için oldukça çekici olabiliyor.
- İyi duruşa sahip olan kadınların kendinden emin ve çekici oldukları kanıtlamış bir gerçek.
- İnsanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü değiştirmek için, duruşunuzu değiştirin.
- İyi bir duruşa sahip olmak için spor alternatif bir yöntem olabilir.
- Özellikle otururken kambur durmamaya çalışın.
MAKYAJ
- Çok fazla makyaj yapmamaya çalışın. Çünkü erkekler doğallıktan yana olan kadınları daha fazla beğeniyor.
- Makyaj yapmak sizin için önemliyse daha doğal tonları tercih edin.
- Yüzünüze uyacak ve gözlerinizi ortaya çıkaracak tonlar kullanın.
RENK
- Giydiğiniz elbiselerin rengi, ruj renginiz, saç renginiz..
- Bunlar oldukça önemli detaylardır ve bazı renkler sizin çekiciliğinizi artırabilir.
- Kırmızı aşk ve tutkunun rengi ancak erkekler en fazla siyah giyen kadınları zeki ve çekici buluyor.