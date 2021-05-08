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- Kadir Gecesi bugün mü? 2021 Kadir Gecesi tarihi..
Kadir Gecesi bugün mü? 2021 Kadir Gecesi tarihi..
- Haber Merkezi
- 08.05.2021 - 09:58
- Güncelleme : 08.05.2021 - 20:35
On bir ayın sultanı Ramazan ayında idrak edilecek önemli günlerden biri olan Kadir Gecesi için geri sayım başladı.
Müslümanlar için en kutsal gecelerden biri olan Kadir Gecesi'ne dair araştırmalar da hız kazandı.
Bin aydan daha hayırlı olarak ifade edilen bu geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar, ''Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, bugün mü?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.
Peki, 'Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi bugün mü, yarın mı? İşte 2021 Kadir Gecesi tarihi...
KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK? BUGÜN MÜ, YARIN MI?
Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte genellikle Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi idrak edilmektedir.
Hz. Peygamber (s.a.v.), Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu kesin olarak belirtmemiş, ancak "Siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız." buyurmuştur.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Ramazan ayı içinde olan ve 'bin aydan daha hayırlı gece' olarak ifade edilen Kadir Gecesi, 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü yani bugün idrak edilecek.
Kuran’ın indirildiği gece olan Kadir Gecesi, 8 Mayıs akşamı teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder. Bu önemli gecede, eller semaya açılır, ibadetler edilir.
KADİR GECESİ NELER YAPILIR?
Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, “Fazlu leyleti’l-Kadr”, 1; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 175-176).
Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i‘tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, “Fazlu leyleti’l-Kadr”, 5; “İ?tikâf”, 1; Müslim, “İ?tikâf”, 1-5; Tirmizî, “Savm”, 73).
Bir hadiste Resûl-i Ekrem’in Kadir Gecesi'nde, “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, “Da?avât”, 84; İbn Mâce, “Du?â?”, 5).
Bu sebeple müslümanlar, Ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.
Kadir gecesi özel ibadet ve duaları, bunlarla ilgili donanımları, teşrifat ve merasimleriyle Osmanlı toplum hayatında da zengin bir gelenek oluşturmuştur. Ramazan'la başlayan hatimlerin Kadir Gecesi'nden önce tamamlanması ve o gece duasının yapılmasına dikkat edilmiş, değişik camilerde hâfızlar ve duahanlar tarafından sanatkârane ifadelerle duada bulunma âdet haline gelmiştir.
Kadir Gecesi'nden nasibini almak isteyenlerin yatsı namazını cemaatle kılmalarının yeterli olduğuna dair rivayetler, padişahların bu gece yatsı ve teravih namazlarıyla Osmanlı kroniklerinde “Kadir namazı” adıyla anılan tesbih namazını selâtin camilerinden birinde halkla beraber kılmalarına vesile olmuştur.
Büyük camilerde bu duaların sabah namazına kadar devam ettiği bilinmektedir. Bunun yanında cami ve tekkelerde vaaz ve irşadda bulunulur, bunlara halktan başka ulemâ, meşâyih ve devlet ileri gelenleri de katılırdı (Selânikî, II, 600).