Kadir Gecesi bugün mü? 2021 Kadir Gecesi tarihi..

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'e Kuran-ı Kerim'in indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi'nin hangi gün idrak edileceği İslam alemi tarafından araştırılıyor. Peki, Kadir Gecesi bugün mü?

On bir ayın sultanı Ramazan ayında idrak edilecek önemli günlerden biri olan Kadir Gecesi için geri sayım başladı.

Müslümanlar için en kutsal gecelerden biri olan Kadir Gecesi'ne dair araştırmalar da hız kazandı.

Bin aydan daha hayırlı olarak ifade edilen bu geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar, ''Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, bugün mü?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, 'Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi bugün mü, yarın mı? İşte 2021 Kadir Gecesi tarihi...

KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK? BUGÜN MÜ, YARIN MI?

Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte genellikle Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi idrak edilmektedir.

Hz. Peygamber (s.a.v.), Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu kesin olarak belirtmemiş, ancak "Siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız." buyurmuştur.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Ramazan ayı içinde olan ve 'bin aydan daha hayırlı gece' olarak ifade edilen Kadir Gecesi, 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü yani bugün idrak edilecek.

Kuran’ın indirildiği gece olan Kadir Gecesi, 8 Mayıs akşamı teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder. Bu önemli gecede, eller semaya açılır, ibadetler edilir.

KADİR GECESİ NELER YAPILIR?