Kadir Gecesi her kapıyı açan dua! Okuyan muradına eriyor...

Gecelerin en hayırlısı Kadir Gecesi'nde, tüm dilek ve dua kapıları açılır. Bu mübarek gecede isteklerin kabul olunması için "İsmi Azam" duası okunur. İşte İsmi Azam duası okunuşu ve anlamı...

27 Nisan Çarşamba gününe denk gelen Kadir gecesi, İslam aleminde ibadetle karşılanıyor.

Müslümanlar, hayırlı ve mübarek Kadir gecesini en faydalı şekilde geçirmek için ellerini semaya yükseltiyor, dua ediyor, namaz kılıyor.

Fazileti en yüksek gecelerden biri olan Kadir gecesinde dua edilmeli, dilek, tövbe ve aflar dilenmelidir.

İbadetlerini yerine getirmek isteyenler, bir yandan da dilek ve isteklerin kabul olması içib okunacak duaları araştırıyor.

İsteklerinde kabul olduğu söylenen bu mübarek gece de Allah'ın hiç bir kulunu geri döndürmediği ve dilek kapılarının da açık olduğu ifade edilmektedir.

İşte bu mübarek gecede kılının namazlardan sonra okunacak faziletli ve sırları büyük olan İsmi Azam duası ve anlamı...

İsmi Azam duası okunuşu

İsmi Azam duasının Türkçe yazılışı ve Arapça okunuşu şöyledir;

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inni eselüke bi enni Lekel hamdü la ilahe illa entel Mennanu, ya Hannanu ya Mennanu, ya Bediassemavati vel ardi ya Zel Celali Vel İkram. Ya Hayyu Ya Kayyum. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin. Allahümme inni eselüke bi enni Eşhedü enneke entel La ilahe illa entel ehadüs Samedüllezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu küfüven ehad.

Elif lam mim Allahu La İlahe İlla Hüvel Hayyül Kayyum. Ve ilahuküm ilahun Vahidun La ilahe illa Hüver'Rahmanür'Rahiym. Ya Zel Celali Vel İkram. Ya Erhamer'Rahimiyn.

Allahümme inni eselüke bi enni entAllahu La ilahe illa entel Vahidül Ehadül Ferdül Samedüllezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu küfüven ehad. La ilahe illallahu vahdehu la şeriyke leh lehül mülkü ve Lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin Kadir. La ilahe illallahu vela Havle ve la kuvvete illa billahil Aliyyül Azim. Eselüke bismikel eazzel ecellil Ekrem. Rabbi, Rabbi, Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi La ilahe illallahu vahdehu la şeriyke leh lehül mülkü ve Lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin Kadir.

Elhamdülillahi ve Subhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber. Vela Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyül Azim.

İsmi Azam duası anlamı

İsmi Azam duasının anlamı şöyledir;

Allahtan başka ilah yoktur. Ancak Celil ve Cebbar olan O' dur. O'ndan başka ilah yoktur. Ancak O btün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtendir. Allahtan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü yaratan O'dur. Allahtan başka ilah yoktur. Tektir şeriki yoktur. Tektir ve birdir. Biz O'na Hamdü sena ederiz. Allahtan başka ilah yoktur. Ancak Allah vardır. O' tektir ortağı yoktur. Tek bir Allahtır. Biz O'na ibadet ederiz. Biz O'na Şükrederiz. Muhammedi O'nun Rasulüdür. Hay ve Kayyum O'dur. Allahın rahmeti mahlukatın en hayırlısı olan Muhammedin ve Ashabının hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz hem de Halikimizsin. Allahım beni mağfiret eyle. Ey Allah, Ey Allah, Ey Allah Rahmetinle beni yargıla Şüphesiz ki Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.