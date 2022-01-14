Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2022 Kadir Gecesi tarihi

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2022 Kadir Gecesi tarihi

Yeni yılın gelmesiyle birlikte İslam alemi için önemli bir gece olan Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği merak konusu oldu. Peki Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? İşte 2022 Kadir Gecesi tarihi..

İslam alemi için en kutsal gecelerden biri olan Kadir Gecesi'nin bu yıl ne zaman idrak edileceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

On bir ayın sultanı Razaman ayında idrak edilen Kadir Gecesi ne zaman? sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ayrıca Kadir Gecesi'nin önemi de merak ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek sorusunun cevabını açıkladı.

İlahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu bu önemli gecede dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar camilere akın edecek.

Peki Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte 2022 Kadir Gecesi tarihi...

2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; Ramazan ayı, 2022 yılında 2 Nisan'da başlayacak ve 1 Mayıs'ta son bulacak. 2 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Kadir gecesi her sene farklı bir tarihe denk gelir. Kadir gecesinin ne zaman olduğuna dair bilinen tek şey ise Ramazan ayı içerisinde bir gün olarak kabul edildiğidir. Her sene Kadir gecesi olarak kabul gören gün Ramazan ayının 27. günü olur.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan 2022'de idrak edilecek.

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Kadir gecesinin anlamı, son kutsal kitap olan Kur'an'ın indirilmiş olması sebebi ile mübarek bir gece sayılmasına dayanır. Bundan dolayı normal bir günden daha fazla ibadet edilir; namaz kılınır, dualar edilir, tesbih çekilir, camiye namaza gidilir.

İslam aleminde, Kadir gecesi boyunca edilen duaların kabul olunacağına dair bir inanç var. İşlenen günahlar için Allah'a sığınılan bu gecede yine Allah'ın Kadir gecesi boyunca bağışlayıcı olduğuna inanılır.

Kılınan tüm namazların, yapılan tüm ibadetler normal bir gecede yapılmasından daha hayırlı sayılır. Tüm bunlardan ise yine Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olan Kadir Suresi içerisinde bahsedilir.

Kadir Suresinin ilk üç ayetinde, ''Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.'' denmektedir.