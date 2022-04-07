Kadir Gecesi tarihi 2022: Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Kadir Gecesi tarihi 2022: Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Razaman ayında idrak edilen ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nin bu yıl hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki 2022 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'e Kuran-ı Kerim'in nazil olduğu gece olan Kadir Gecesi için geri sayım devam ediyor.

İslam aleminde bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nin faziletleriyle şifalanmak isteyen müminler, bu gecenin hangi güne denk geldiğini araştırıyor.

Bu mübarek geceyi ibadetler ederek en faydalı şekilde geçirmek isteyenler, ''2022 Kadir Gecesi ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvimle birlikte 2022 yılı Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek sorusu da yanıt buldu.

İlahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu bu önemli gecede, dini vazifelerini yerine getirmek isteyenler camilere akın edecek.

Peki Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2022 Diyanet Kadir Gecesi tarihi...

2022 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; Ramazan ayı, 2022 yılında 2 Nisan'da başladı ve 1 Mayıs'ta sona erecek. 2 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Kadir Gecesi her sene farklı bir tarihe denk gelir. Kadir gecesinin ne zaman olduğuna dair bilinen tek şey ise Ramazan ayı içerisinde bir gün olarak kabul edildiğidir.

Her sene Kadir Gecesi olarak kabul gören gün, Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'nci gününe bağlayan gece kutlanır.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi, bu yıl 27 Nisan'da idrak edilecek.

Kadir Gecesi'nin önemi

Kadir gecesinin anlamı, son kutsal kitap olan Kur'an'ın indirilmiş olması sebebi ile mübarek bir gece sayılmasına dayanır. Bundan dolayı normal bir günden daha fazla ibadet edilir; namaz kılınır, dualar edilir, tesbih çekilir, camiye namaza gidilir.

İslam aleminde, Kadir gecesi boyunca edilen duaların kabul olunacağına dair bir inanç var. İşlenen günahlar için Allah'a sığınılan bu gecede yine Allah'ın Kadir gecesi boyunca bağışlayıcı olduğuna inanılır.

Kılınan tüm namazların, yapılan tüm ibadetler normal bir gecede yapılmasından daha hayırlı sayılır. Tüm bunlardan ise yine Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olan Kadir Suresi içerisinde bahsedilir.

Kadir Suresinin ilk üç ayetinde, ''Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.'' denmektedir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in Kadir gecesi okduğu dua

Hazreti Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'ne büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe (r.a)'nin aktardığına göre, Peygamber Efendimiz, Kadir Gecesi şu duayı okurdu:

''Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.''

Peygamberimiz'in okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekildedir:

''Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.''