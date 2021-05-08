Kadir Gecesi tesbih namazı kılınışı: Tesbih namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir?

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ibadetler ile karşılamak isteyenlerin gündeminde Kadir Gecesi'nde kılınacak tesbih namazı yer alıyor. Peki tesbih namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Müslümanlar için mübarek gecelerden biri olan ve Ramazan-ı Şerifin 27’nci gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 8 Mayıs Cumartesi günü yani bu gece idrak edilecek.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'e Kuran-ı Kerim'in nazil olduğu gece olması nedeniyle Kadir Gecesi'ni en faydalı şekilde geçirmek ve bu mübarek gecenin faziletleriyle şifalanmak isteyen müminler, bu geceyi ibadetlerle geçirmek için hazırlanıyor.

Bu kapsamda Kadir Gecesi namazı olarak bilinen tesbih namazı ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen tesbih namazı kılınışı ve duaları ile araştırılıyor.

''Kadir Gecesi'nde tesbih namazına nasıl niyet edilir? Tesbih namazı nasıl ve ne zaman kılınır?'' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Kadir Gecesi'nde tesbih namazına nasıl niyet edilir? Tesbih namazı nasıl ve ne zaman kılınır? İşte, Kadir Gecesi namazı ve ibadetleri ile ilgili bilgiler...

KADİR GECESİNDE KILINACAK NAMAZLAR NELER?

Kadir Gecesi için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak Hz. Muhammed (s.a.v)'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek namazlar arasında yer almaktadır. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından önerilmektedir.

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.v) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiştir.

Hz. Abbas da, ''Bunu her gün yapamayız.'' deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı, sevabı çok olan, o yüzden mendup olan namazlardan biridir. Kılınması zorunlu değildir ancak kılınırsa sevabı çok büyüktür. Tesbih kelimesi de Allah'ı tüm noksan sıfatlardan tenzih ederek O'nu övmek, saygı göstermek ve O'na şükretmek demektir.

KADİR GECESİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Kadir gecesi namazı, yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir Gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: ''Allah rızası için tesbih namazı kılmaya'' diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere ''Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber'' denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha ''Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber'' denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

TESBİH NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

Tesbih namazında Fatiha, İhlas Suresi, Tahiyyat, Rabbena, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Sübhaneke okunur. Namazdan sonra da İnşirah Suresi ve Kadir Suresi okunur. Ardından Hz. Peygamber'e salat-ü selam getirilir.

Namazdan sonra 10 defa Allahü ekber, 100 defa İnşirah Suresi, 100 defa Kadir Suresi, 100 defa Resulullah (s.a.v.) Efendimiz'in Hz. Âişe (r.a.) Validemiz'e öğrettiği şu dua okunur: "Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa'fü annî" (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

KADİR SURESİ

Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm. İnna enzelnahü fiy leyletilkadr Ve ma edrake ma leyletülkadr Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. Biz onu (Kur'ân'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.