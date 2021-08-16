Kadro dışı bırakılmıştı! Adem Ljajic'ten Beşiktaş'a ağır gönderme

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Sırp yıldız Adem Ljajic, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Yeni sezon takım planlamasını titizlikle sürdüren Beşiktaş'ta, kadro dışı kararı alındı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Sırp oyuncu Adem Ljajic, kulüp bulamamasının ardından kadro dışı bırakıldı.

29 yaşındaki futbolcu, yönetimle yaptığı görüşmede ayrılmak istemediğini iletti ve bu nedenle kadro dışı kaldı.

Beşiktaş'ın 2018 yılında Torino'dan kiraladığı ve 2019 yılında 6,5 milyon Euro'ya bonservisini aldığı 29 yaşındaki futbolcu, artık antrenmanlara tek başına devam edecek.

BEŞİKTAŞ'TAN ADEM LJAJIC AÇIKLAMASI

Adem Ljajic hakkında bir açıklama yayınlayan Siyah-Beyazlı Kulüp, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Profesyonel futbolcularımızdan Adem Ljajic, teknik heyetimizin değerlendirmesi doğrultusunda, bundan böyle çalışmalarına takımımızdan ayrı olarak devam edecektir.''





LJAJİC'TEN İLGİNÇ PAYLAŞIM

Beşiktaş'ta yeni sezon kadroda düşünülmeyen ve kulüp bulamadığı için kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, kararın ardından sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş yönetimine tepki gösteren Ljajic, Sırpça yaptığı paylaşımda, "Köpeğe 3 gün yemek ver, 3 yıl bunu hatırlar. İnsanı 3 yıl besle, 3 günde unutur." ifadelerine yer verdi.