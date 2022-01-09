Arkadaş grubuyla sohbet eden vatandaşın geriye yasladığı kafası korkuluğa sıkıştı. Rizeli neye uğradığını şaşırırken arkadaşları o anı kayda aldı.

Rize'de bir vatandaş, arkadaşlarıyla sohbet ederken sıra dışı bir olay yaşadı.

Rizeli Semih Kazdal, arkadaş grubuyla sohbet halindeyken, arkasındaki merdiven korkuluğuna yaslanmak istedi.

KAFASI KORKULUĞA SIKIŞTI

Bu sırada geriye yasladığı başı korkuluğa sıkışan Kazdal, kurtulmak için büyük çaba gösterdi.

O ANLAR KAYDA ALINDI

Ortamda bulunan bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntüler sosyal meydada yayılırken, tebessümü ile şaşkınlığı bir arada yaşadı.

Kafası korkuluğa sıkışan Rizeli ViDEO