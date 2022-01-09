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    Kafası korkuluğa sıkışan Rizeli

    Arkadaş grubuyla sohbet eden vatandaşın geriye yasladığı kafası korkuluğa sıkıştı. Rizeli neye uğradığını şaşırırken arkadaşları o anı kayda aldı.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 10:08
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    Kafası korkuluğa sıkışan Rizeli

    Rize'de bir vatandaş, arkadaşlarıyla sohbet ederken sıra dışı bir olay yaşadı.

    Rizeli Semih Kazdal, arkadaş grubuyla sohbet halindeyken, arkasındaki merdiven korkuluğuna yaslanmak istedi.

    KAFASI KORKULUĞA SIKIŞTI

    Bu sırada geriye yasladığı başı korkuluğa sıkışan Kazdal, kurtulmak için büyük çaba gösterdi.

    O ANLAR KAYDA ALINDI

    Ortamda bulunan bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntüler sosyal meydada yayılırken, tebessümü ile şaşkınlığı bir arada yaşadı.

    Kafası korkuluğa sıkışan Rizeli ViDEO

    Kafası korkuluğa sıkışan Rizeli #1

    Kafası korkuluğa sıkışan Rizeli #2

     

    Kafası korkuluğa sıkışan Rizeli #3


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