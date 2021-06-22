Kafe açılış kapanış saatleri değişti mi? Mekanlar kaçta kapanıyor?

Kabine toplantısının ardından normalleşme adımları belli oldu. Kafe, restoran ve lokantalar için de yeni kararlar alındı. Peki mekanların açılış kapanış saatleri değişti mi? Kafeler kaçta kapanıyor?

Kabine Toplantısının ardından kademeli normalleşmeyle birlikte sınırlı saatler arasında hizmet veren kafeler, restoranlar ve lokantaların saatlerinde değişiklik yapıldı.

Haziran ayı boyunca 21.00'a kadar hizmet vermeye devam edecek olan işletmeler, mekanlar, kafeler ve restoranların yeni çalışma saatleri 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Peki kafe ve restoranlar saat kaçta açılacak, saat kaçta kapanacak? Kafe ve restoranların saatleri değişti mi? İşte merak edilenler...

KAFELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında Covid-19'da mücadele ve kısıtlamalarla ilgili olarak Türkiye'nin yeni planını açıkladı.

Pandeminin başından beri devam eden hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının kalktığını açıklayan Erdoğan, "1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıldı. Müzikli eğlence mekanları saat 24:00'a kadar açık olacak.

MEKANLAR KAÇTA KAPANIYOR?

Normalleşme kararlarını bekleyen işletme sahipleri, ruhsatlarında yazan saatlere göre açılıp kapanmayı talep ediyordu.

Kabine toplantısı öncesinde aşılama hızındaki artış ve vaka sayılarındaki düşüş ile esneme sinyalleri veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kararları açıkladı. Bu kapsamda esnafın yüzünü güldürecek gelişmeler yaşandı.

Haziran ayı boyunca 21.00'a kadar açık olan mekanlar, 1 Temmuz'dan sonra 24.00'a da kapanacak.