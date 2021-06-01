Kafeler açıldı mı? Kafe ve restoranların çalışma saatleri 2021

Kafeler açıldı mı? Kafe ve restoranların çalışma saatleri 2021

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında milyonlarca vatandaşın merakla beklediği kafe, restoran ve lokantalar açıldı mı sorusu yanıt buldu. Peki kafe, restoran ve lokantalar açıldı mı?

Kademeli normalleşme sürecinin ilk aşamasının sona ermesi nedeniyle milyonlarca vatandaşın gündeminde kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelerin açılıp açılmayacağı konusu yer alıyordu.

Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını kamuoyuna duyurdu.

Ardından İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Bu genelgeyle birlikte kafe, lokanta ve restoranlar açıldı mı, saat kaça kadar? Kafeler hangi günler açık? soruları yanıt buldu.

Peki kafeler açıldı mı, kaça kadar açık? Kafe ve restoranların çalışma saatleri 2021

KAFELER AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre; restoran, lokanta ve kafeterya gibi yeme içme yerleri, sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme kararları, İçişleri Bakanlığının gönderdiği "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" genelgesiyle birlikte detaylandırıldı.

Restoran ve kafeler, İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği 1 Haziran tarihli genelgesinde belirtilen kurallar çerçevesinde masaya hizmet verebilecek.

Genelgeye göre, yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,

Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla,

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebilecek.

Aynı zamanda kafelerde oyun oynatılması yasak olacak. 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.