Kafeler kaça kadar açık? Mekanlarda saat sınırı var mı? İşletmecilerin yüzü güldü..

Kafeler kaça kadar açık? Mekanlarda saat sınırı var mı? İşletmecilerin yüzü güldü..

İşletmecilerin ve vatandaşın aylardır beklediği günler geldi. 81 ilde normalleşme kararları ile saat kısıtlamaları kaldırıldı. Peki kafeler kaça kadar açık olacak? Mekanlarda saat sınırı var mı?

Pandemi tedbirleri nedeniyle kafe, restoran, pastane, lokanta gibi mekanlar bir süredir 07.00-21.00 saatleri aralığında hizmet verebiliyordu.

1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasakları ve iş yerlerinin faaliyetlerine dair kısıtlamalar sonra erdi.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan normalleşme genelgesinin ardından "Restoran ve kafe çalışma saatleri değişti mi, nasıl oldu, 1 Temmuz'dan sonra saat kaçta açılacak ve kapanacak?" soruları gündeme taşındı.

Peki kafeler artık kaça kadar açık? Mekanlarda saat sınır var mı, bitti mi? İşte ayrtınlar..

KAFELER KAÇA KADAR AÇIK?

Genelgeye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parklar, faaliyet alanında bulunan işyerlerinde faaliyetler başladı.

Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek.

Bu kapsamda mekanların açılış ve kapanış saatlerinde pandemi nedeniyle herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Ancak nargile salonu ve nargile kafeler kapalı olacak, konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.