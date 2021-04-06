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- Kağıt kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Malatya'nın meşhur lezzeti kağıt kebabı tarifi..
Kağıt kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Malatya'nın meşhur lezzeti kağıt kebabı tarifi..
Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde kağıt kebabı yer aldı. İzleyiciler, kağıt kebabının tarifini araştırmaya başladı. Peki, kağıt kebabı nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 06.04.2021 - 17:58
- Güncelleme : 06.04.2021 - 18:00
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, kağıt kebabı yer aldı.
Akşam menülerine çok yakışan kağıt kebabının nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden kağıt kebabı tarifi hakkında araştırmalara başladı.
Peki, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 'Malatya Kağıt Kebabı' olarak tescillenen kağıt kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Malatya'nın meşhur lezzeti kağıt kebabı tarifi..
KAĞIT KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 600 gram dana kuşbaşı
- 2 tane havuç
- 2 tane patates
- 2 tane domates
- 18-20 tane arpacık soğan
- 1 su bardağı sıcak su
- 1 su bardağı konserve bezelye
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1/2 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı kekik
- Tuz
KAĞIT KEBABI NASIL YAPILIR?
- İlk olarak sıvı yağı bir tencereye alıp kızdırın.
- Arpacık soğanlarla birlikte kuşbaşı etleri tencereye ekleyin ve kapağı kapalı şekilde pişirin.
- Dana eti suyunu salıp çektiği zaman salça ve sıcak suyu ilave edin ve bir süre daha kapağı kapalı olarak pişirin.
- Bu sırada domates, patates ve havuçları küçük küpler halinde doğrayın ve etler yumuşadığı zaman üzerine ekleyin.
- Sebzeler yumuşayana kadar pişirip bezelye ve baharatları ekleyin.
- 3-4 dakika kadar pişirip ocaktan alın.
- Yağlı kağıtları, 30 cm boyunda ve kare olarak hazırlayın ve içlerine kebabı yerleştirip kenarlarını katlayın.
- Katlanan yerler alta gelecek şekilde tepsiye yerleştirin.
- 190 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişirip fırından alın.
- Hafif soğuduğunda servis edin. Afiyet olsun.