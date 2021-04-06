Kağıt kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Malatya'nın meşhur lezzeti kağıt kebabı tarifi..

Kağıt kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Malatya'nın meşhur lezzeti kağıt kebabı tarifi..

Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde kağıt kebabı yer aldı. İzleyiciler, kağıt kebabının tarifini araştırmaya başladı. Peki, kağıt kebabı nasıl yapılır?

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, kağıt kebabı yer aldı.

Akşam menülerine çok yakışan kağıt kebabının nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden kağıt kebabı tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Peki, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 'Malatya Kağıt Kebabı' olarak tescillenen kağıt kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Malatya'nın meşhur lezzeti kağıt kebabı tarifi..

KAĞIT KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

600 gram dana kuşbaşı

2 tane havuç

2 tane patates

2 tane domates

18-20 tane arpacık soğan

1 su bardağı sıcak su

1 su bardağı konserve bezelye

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

Tuz

KAĞIT KEBABI NASIL YAPILIR?