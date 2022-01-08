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    Kağıthane'de telefonuna bakan genç, merdiven boşluğuna düştü

    Yolda yürüdüğü esnada elindeki cep telefonuyla ilgilenen genç, dalgınlığının kurbanı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2022 - 12:39
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    Kağıthane'de telefonuna bakan genç, merdiven boşluğuna düştü

    İstanbul Kağıthane sokaklarında dolaşan gencin başına talihsiz bir olay geldi.

    Elindeki cep telefonuna bakarak kaldırımdan yürüyen genç, park halindeki aracı fark edip etrafına bakmadan yönünü değiştirmek istedi.

    MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

    Yolun sağ tarafına doğru adım atan genç, saniyeler içerisinde yanda bulunan merdiven boşluğuna çakıldı.

    Olayın şokuyla bir süre yerinden kalkamayan gencin o anları ise iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Kağıthane'de telefonuna bakan genç, merdiven boşluğuna düştü

    Bu görüntüler, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi. Siz de çektiğiniz görüntülerin Ensonhaber'de yayınlanmasını istiyorsanız, bize yazın! +90 533 378 20 00

    Kağıthane de telefonuna bakan genç, merdiven boşluğuna düştü #1

    Kağıthane de telefonuna bakan genç, merdiven boşluğuna düştü #2

    Kağıthane de telefonuna bakan genç, merdiven boşluğuna düştü #3


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