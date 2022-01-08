Yolda yürüdüğü esnada elindeki cep telefonuyla ilgilenen genç, dalgınlığının kurbanı oldu.

İstanbul Kağıthane sokaklarında dolaşan gencin başına talihsiz bir olay geldi.

Elindeki cep telefonuna bakarak kaldırımdan yürüyen genç, park halindeki aracı fark edip etrafına bakmadan yönünü değiştirmek istedi.

MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Yolun sağ tarafına doğru adım atan genç, saniyeler içerisinde yanda bulunan merdiven boşluğuna çakıldı.

Olayın şokuyla bir süre yerinden kalkamayan gencin o anları ise iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kağıthane'de telefonuna bakan genç, merdiven boşluğuna düştü

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